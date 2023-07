«Barbie»: quand la poupée de Mattel prend le cinéma d’assaut

Margot Robbie et Ryan Gosling se sont unis à Greta Gerwig pour donner vie à Barbie, Ken et leur univers si particulier. Détails...

Cela fait des années que Mattel songe à porter Barbie au grand écran, mais ce n’est qu’en 2018 que les choses sont devenues sérieuses. En effet, Margot Robbie, qui est également productrice de Barbie a rencontré Ynon Kreiz, le patron de la compagnie bien décidé à diversifier les sources de revenus. «La transition la plus importante a été d’être une entreprise de fabrication de jouets et de devenir une entreprise qui gère des franchises», a-t-il dit en entrevue au magazine Time et Barbie est donc l’un des quatorze projets de films basés sur des jouets Mattel.

PHOTO FOURNIE PAR WARNER BROS. PICTURES

Un duo improbable

Bien connue pour son Lady Bird en 2017 ou Les quatre filles du docteur March en 2019, Greta Gerwig est un choix de réalisatrice pour le moins étonnant. Mais pas tant que cela... «J’ai joué trop longtemps à la poupée, a-t-elle indiqué à la publication américaine. Je jouais encore au collège. Tout le monde buvait et moi, je jouais à la poupée.» C’est grâce à la pandémie que Greta Gerwig et Noah Baumbach, son conjoint à la ville, ont pu prendre le temps d’écrire un scénario sans avoir de pression de Mattel ou des producteurs.

Margot Robbie a avoué avoir pensé, après sa première lecture du scénario, que «personne ne nous laisserait faire ça, c’était un peu trop», mais l’équipe a finalement eu le feu vert... même si l’un des dirigeants de Mattel est venu faire un tour sur le plateau de tournage afin de s’assurer qu’une scène n’était pas problématique!

Un monde tout rose et parfait...

PHOTO FOURNIE PAR WARNER BROS. PICTURES

L’histoire de Barbie se déroule à Barbie Land, un monde tout rose et parfait dans lequel les Ken (Ryan Gosling, Simu Liu, etc.) sont les faire-valoir des Barbie (Margot Robbie, Emma Mackey, Issa Rae, Dua Lipa, etc.). Mais quand la Barbie principale se met à penser à la mort, ce monde merveilleux s’écroule, et Barbie et Ken partent donc à la recherche d’une solution, croisant en chemin une employée de Mattel (America Ferrera) et le patron de Mattel (Will Ferrell)... le tout étant raconté par une narratrice dont la voix est celle d’Helen Mirren.

Les différentes Barbie sont l’un des éléments principaux du film et reflètent la réalité de la diversité et de l’inclusion prônées par Mattel. Comme l’a souligné Margot Robbie, «si Mattel n’avait pas voulu cette multiplicité de Barbie, je crois que je n’aurais même pas essayé de faire ce film. Je ne pense pas qu’il faille dire qu’il n’y a qu’une seule version de Barbie et que c’est à celle-là que les femmes doivent vouloir ressembler.»

PHOTO FOURNIE PAR WARNER BROS. PICTURES

Quant à savoir si le terme «féministe» peut être accolé à Barbie, Margot Robbie a répondu: «Il n’a pas à l’être ou pas. C’est un film, et c’est un film qui comprend énormément d’éléments.»

Barbie déboule dans les salles obscures dès le 21 juillet.

