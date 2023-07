«Bonyeu, laisse-moé pas tomber...»

Comme le chantaient Les Colocs, ces paroles pourraient bien s’appliquer à tout ce qui touche à la nature cette année, du moins pour les activités de prélèvement.

Après les nombreuses crues des eaux, les vagues de chaleur accablantes, un nombre record de feux de forêt, du smog à n’en plus finir et une piètre qualité de l’air, un taux d’humidex difficilement supportable et des prévisions météo en dents de scie souvent invraisemblables, on fait maintenant face à de la pluie et à un ciel nuageux fréquemment menaçant.

On y a goûté

Je suis réellement de tout cœur avec les gens qui ont été incommodés d’une façon ou d’une autre par les feux, la fumée ou les dégâts causés par les eaux. Certains ont malheureusement perdu des êtres chers, leur maison et de nombreux biens. D’autres ont été évacués et ont dû vivre dans l’inquiétude loin de chez eux. Il y a également la dégradation de la qualité de vie lors de ces événements. À vous tous, mes pensées les plus positives vous accompagnent.

En nature

Les 504 feux en activité depuis le début de l’année ont détruit, selon la SOPFEU, plus de 1 502 401 hectares au Québec, ce qui équivaut à plus de 2 512 000 terrains de football.

La faune et la flore en ont vu de toutes les couleurs. Ajoutez à cela que ces grands malheurs se sont déroulés à la suite de la saison des amours et que plusieurs rejetons n’ont certainement pas survécu. Imaginez, si des villes aussi éloignées que Montréal et même New York ont été incommodées par le smog et la boucane, ce que ça devait être dans le bois. De nombreuses bêtes sont assurément mortes cernées par les flammes ou mortes d’asphyxie.

Au niveau des lacs et petites rivières, si les flammes étaient intenses et à proximité, elles ont automatiquement fait grimper la température de l’eau. Et, ce qui est alarmant, c’est que plus elles sont chaudes, moins elles sont oxygénées, ce qui peut entraîner la mort de certaines populations qui résistent moins bien à la chaleur. La truite mouchetée, par exemple, recherche un environnement contenant plus de quatre ou cinq parties par million d’oxygène, à 10 °C, et ce besoin augmente lorsque les eaux se réchauffent. Pensons également aux dépôts de cendre qui ont un effet alcalinisant.

Aubergistes de la forêt

Des 510 pourvoiries de la Belle Province, il y en avait 317 qui étaient fermées en date du 5 juin, et ce chiffre a descendu à 260 le 9 juin. Le 12 juillet, il y en avait encore 12 qui n’étaient toujours pas en opération. Ce qui est désastreux, c’est qu’au total, il y a au moins eu 125 pourvoiries qui ont été fermées au minimum deux semaines, dans leur période de pointe. « Au niveau des pertes financières, on est possiblement entre 10 et 15 millions $ », estime Dominic Dugré de la Fédération des pourvoiries du Québec.

Au secours Colette

« Calvaire, ça va-tu finir par finir, la pluie et la grisaille, et le beau temps va-tu finir par s’installer ? » a ragé mon partenaire toutes les fois que j’ai dû annuler des excursions de pêche depuis le printemps.

Lorsque j’écoute le bulletin de nouvelles du TVA 22 heures, la pauvre Colette Provencher et les autres présentatrices semblent totalement exaspérées, avec raison, d’annoncer des prévisions météo, disons-le, souvent désespérantes. Heureusement, dans mon infaillible boule de cristal, je vois que nous aurons du beau et du bon temps pour les vacances. Profitons-en pour aller nous ressourcer, capturer de beaux poissons et encourager les intervenants œuvrant en plein air.