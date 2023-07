Ce joueur vedette des Dolphins y va d’une prédiction très audacieuse

Le receveur étoile des Dolphins de Miami Tyreek Hill a mis la barre très haut pour lui ainsi que son équipe, en vue de la prochaine campagne.

Il a déclaré samedi, lors de son balado, It Needed To Be Said, qu'il allait mettre son nom dans le livre des records de la NFL tout en aidant son équipe à atteindre le Super Bowl.

- À lire aussi: Une restructuration de contrat pour ce porteur de ballon

«Je vais dépasser les 2000 verges de réception par la passe cette saison. Tout ce que je peux dire, c'est que d’atteindre les 2000 verges était sur ma liste de choses à faire avant de quitter cette ligue [en parlant de la NFL]. Vous pensez tous que “Cheetah” [qui est le surnom de Hill] va quitter sans avoir fait ce qu'il s'était promis?» a mentionné le joueur de 29 ans.

La tâche s’annonce plutôt ardue pour Hill, car seulement deux receveurs ont amassé plus de 1900 verges par la voie aérienne lors d’une saison. Il s’agit de l’ancien des Lions de Detroit Calvin Johnson, avec 1964 verges accumulées en 2012, et de Cooper Kupp, qui avait franchi le cap des 1947 verges par la passe avec les Rams de Los Angeles, en 2021.

La saison dernière, il a établi un sommet en carrière avec une récolte de 1710 verges par la voie des airs. Le natif de la Géorgie a également ajouté sept touchés, en plus d’avoir attrapé 119 ballons en 17 affrontements.

Ces performances lui ont permis d’être nommé sur la première équipe d'étoiles du circuit Goodell pour la quatrième fois en sept ans. L’équipe de la Floride a acquis le receveur de 5 pieds 10 pouces en provenance des Chiefs de Kansas City lors de la saison morte de 2022.