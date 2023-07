Cette limonade au melon d’eau et basilic fera fureur cet été

Quand il fait chaud, il faut s’assurer de toujours rester hydraté. Toutefois, la plupart des limonades du commerce qui sont agréables au goût sont aussi très sucrées. C’est pourquoi il faut absolument essayer cette limonade de type agua fresca, qui est en fait une eau parfumée avec des morceaux de melon en purée et du basilic frais.

Donne : 2 L

Préparation : 10 min

INGRÉDIENTS

230 g (2 tasses) de glaçons

500 ml (2 tasses) + 1 L (4 tasses) d’eau

1 L (4 tasses) de melon d’eau sans pépins, coupé en cubes

50 g à 100 g (1/4 tasse à 1/2 tasse) de sucre, plus ou moins

le jus de 3 citrons

10 à 15 feuilles de basilic

PRÉPARATION

Dans un grand pichet, déposer les glaçons et 500 ml (2 tasses) d’eau. Réserver.

Dans le bol du mélangeur, déposer le melon, le sucre, le jus des citrons et les feuilles de basilic. Mélanger jusqu’à l’obtention d’une purée lisse. Goûter et ajuster la quantité de sucre selon nos goûts et nos besoins.

À l’aide d’un tamis, filtrer le mélange de melon d’eau dans le pichet d’eau glacée réservé. Bien mélanger à l’aide d’une cuillère de bar. Garnir de feuilles de basilic, si désiré.

Servir dans un verre rempli de glace.

Se conserve au réfrigérateur de 2 à 3 jours.

LES CONSEILS DE SCIENCE ET FOURCHETTE

Même si boire de l’eau est amplement suffisant pour rester bien hydraté, on peut parfois manquer de motivation devant un liquide qui ne goûte pas grand-chose. Pour ne jamais manquer d’idées pour bien s’hydrater, on vous invite donc à lire nos trucs de nutritionnistes pour boire plus d’eau.

▸ sciencefourchette.com/science/8-trucs-nutritionnistes-boire-plus-deau