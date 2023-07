TREMBLAY, Diane



Au CHUL, le 15 mai 2023, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Diane Tremblay, épouse de monsieur Marcel Pouliot, fille de feu Cécile Larouche et de feu Gustave Tremblay. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Marcel Pouliot; ses enfants : Jean-François (Catherine Twinem), Michel (Marie-Thérèse Fortin), Marie-Christine (Denis Martel), Dominique et Frédérick (Julie Côté); ses petits-enfants : Émilie, Alexandra, Samuel, Emma, Henri, Louis, Simon, Sophie, Raphaël (Béatrice) et Catherine (Mathieu); ses frères et sœurs : feu Paule-Thérèse (feu Adrien Perron), feu Guy (Micheline Roy), feu Roger (feu Thérèse Boulianne) et feu René (feu Marie-Paule Gagnon); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Pouliot : Freddy (Doris Bolduc), feu Zotique (Jeanne d'Arc Bergeron), Marthe (Jacques Rochefort), Ursule (Camille Rochefort), Claudette (André Boivin), Céline (Jean-René Gauthier) et feu Denis; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la résidence le Saint-Patrick, celui du CHUL et plus particulièrement les docteurs Serge Dubuc, Michel Dugas, Philippe Girard et Pierre Molin pour les bons soins prodigués et leur bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation cancer du Sein, 279, rue Sherbrooke ouest, bureau 305, Montréal, Qc, H2X 1Y1, www.rubanrose.org