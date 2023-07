Dégâts d’eau: une locataire de Québec vit un «cauchemar» depuis deux semaines

Victime d’un dégât d’eau il y a deux semaines, une locataire de Québec dénonce l’inaction de son propriétaire qui n’a toujours pas effectué les réparations, lui causant une constante angoisse de subir de nouvelles infiltrations d’eau.

• À lire aussi: Leur immeuble inondé 4 fois en un an: «c’est un stress incroyable»

• À lire aussi: Météo extrême: investir dans de meilleures infrastructures est «très rentable»

• À lire aussi: Refoulements d'égouts chroniques: des résidents de Charlesbourg sans recours

Marie-Claude Simon s’est réveillée le 2 juillet dans son logement en voyant le plancher de son salon et de sa cuisine recouverte d’eau, le drain ayant brisé et son plafond étant percé.

En huit ans à cette adresse, il s’agit du troisième dégât d’eau qu'elle subit, mais son propriétaire tarde à effectuer les réparations nécessaires pour s’assurer que ces événements ne se reproduisent plus.

«Je trouve ça inconcevable de laisser un locataire vivre dans une situation comme ça, affirme Mme Simon. Je suis juste découragée, c’est le seul mot que je peux dire. Je ne sais plus quoi faire.»

«Depuis deux semaines, c’est à peine si je suis capable de fermer l’œil parce que je me réveille en sursaut et en panique en me demandant s’il y a encore eu un dégât d’eau et si ça coule, ce n’est pas reposant», ajoute-t-elle.

La locataire décrit la situation comme étant «comme si elle n’avait pas de toit», ce qui fait que la pluie s’infiltre facilement dans son logement.

Les fortes précipitations qui sont tombées jeudi lui ont notamment causé de nouveaux maux de tête.

«Je revenais d’un souper avec des amis où j’avais passé une super belle soirée, dit-elle. J’arrive ici et ça avait coulé partout, les bacs étaient pleins, j’ai appelé ma sœur en panique et j’étais tellement découragée, j’ai braillé ma vie. J’avais juste le goût de tout laisser ça là et sacrer mon camp.»

«Je me dis, c’est quoi qu’ils attendent? Que le plafond défonce?», continue-t-elle.

La résidente de Québec affirme également avoir dû manquer plusieurs jours de travail afin de s’assurer que l’infiltration d’eau ne cause pas davantage de dommages.

Le propriétaire du logement n'a pas donné suite à nos demandes d'entrevue.

Voyez les explications complètes dans la vidéo ci-dessus