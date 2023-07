Drogues, dépressions, tentatives de suicide: le parcours chaotique de Depeche Mode

Le groupe Depeche Mode a réussi à se démarquer à l’échelle planétaire mais a connu de nombreux revers depuis ses débuts en 1980. Leur succès colossal survenu très tôt a été suivi d’embûches et de moments tragiques. Un parcours marqué par des excès de drogues, des dépressions, divers déboires, une tentative de suicide du chanteur suivis de cures de désintoxication. C’est ce que l’on apprend dans une nouvelle biographie qui leur est consacrée, signée Solène Haddad.

Photo fournie par City Éditions

Le groupe aux 100 millions d’albums vendus et aux multiples tournées mondiales n’aurait jamais pu imaginer un pareil succès tandis que ses membres entraient tout juste dans la vie adulte.

Depeche Mode, c’est d’abord quatre garçons, des copains issus de familles très modestes, qui ont grandi à Basildon, une ville dortoir située à une quarantaine de kilomètres de Londres.

Ils ont du talent pour la musique et aiment sortir du lot. Ensemble, Dave Gahan, Martin Gore, Alan Wilder et Andy Fletcher (ainsi que Vince Clarke qui quittera la formation environ un an après ses débuts) vivront un destin exceptionnel qu’ils auront forgé eux-mêmes.

Depuis son premier succès, I just can’t get enough, jusqu’à leur 15e album Memento Mori sorti en mars dernier, Depeche Mode sera une source d’inspiration pour toute l’industrie musicale rock sachant fusionner à la fois la musique électronique, le pop rock et le rock alternatif, ils n’ont jamais été considérés comme démodés.

Néanmoins, les thèmes et les textes de leurs chansons sont empreints d’idées sombres. Dave Gahan, chanteur principal, s’est souvent dit habité par des idées associées à la mort et encore davantage depuis qu’il a franchi le cap des 60 ans l’an dernier.

S’ils sont à l’origine de leur propre succès, ils sont également responsables de leurs drames.

Ils ont connu les joies de la notoriété, voyant même se dessiner sous leurs yeux des émeutes. Il y a notamment eu celle de 1990 qui ouvre le premier chapitre de la biographie, alors que durant une séance d’autographe chez un disquaire de Beverly Hills en Californie, la vitrine du commerce a cédé devant le mouvement de 10 000 admirateurs déchaînés et anxieux de déambuler devant leur groupe favori.

Mais ils ont aussi connu l’envers de la médaille. Ils ont fait des tournées de débauche, où tous les membres du groupe consommaient de l’ecstasy, au point où les surdoses se sont succédé. Dave Gahan a même fait une crise cardiaque lors d’un spectacle à La Nouvelle-Orléans, incapable d’être présent pour le rappel. Durant un autre spectacle, il se fracturera deux côtes, mais sous l’influence de la drogue, il ne s’en rendra compte que le lendemain avec une hémorragie interne.

Années sombres

Même s’il avait tout pour être heureux, la gloire et la notoriété, une femme, un fils et de l’argent qui lui permettait de réaliser tous ses fantasmes dont une luxueuse maison et une collection de voitures, Dave Gahan n’était pas heureux et trompait sa femme.

« C’était trop facile », admettra-t-il. « Lorsqu’en tournée on se trouve devant des milliers de filles prêtes à tout pour passer un moment ensemble, ça devient difficile de résister, on y trouve du plaisir. J’ai trompé ma femme souvent et elle le savait », confiera le chanteur.

Les années 1990 seront difficiles pour Gahan qui fera une surdose d’héroïne, aura des déboires avec la justice, puis verra Alan Wilder quitter son groupe.

Pour en rajouter, sa maison est cambriolée et il perd tout ce qui est cher à ses yeux dans son studio. Celui qui a été abandonné par son père perdra la garde de son fils Jack en raison de sa consommation de drogue.

Le chanteur finit par se retrouver dans un hôpital psychiatrique pour tentative de suicide.

Il y aura aussi des conflits au sein du groupe et Dave Gahan connaîtra deux divorces. Gahan vit désormais en Californie aux États-Unis avec sa troisième femme, Jennifer Sklias. Ensemble, ils ont eu une fille. Il a également adopté le fils de Jennifer.

Quant à Martin Gore, il a eu des enfants avec différentes femmes et vit également en Californie à Santa Barbara. Il est propriétaire d’un sanctuaire asiatique.

La mort d’Andy Fletcher

Un autre coup dur pour Depeche Mode fut la mort du cofondateur et claviériste Andrew Fletcher en mai 2022 à l’âge de 61 ans. Il est décédé chez lui d’une dissection aortique, une maladie de naissance.

Martin et Dave sous le choc ont annoncé le décès sur leurs réseaux sociaux. « Nous sommes choqués et remplis d’une immense tristesse en raison du décès prématuré de notre cher ami, membre de la famille et membre du groupe. »

Depuis, Dave Gahan et Martin Gore poursuivent leur travail en duo.

♦ Selon le site officiel du groupe, Depeche Mode est en tournée mondiale jusqu’en avril 2024 un peu partout à travers le monde.

♦ Pour plus de détails : www.depechemode.com/#tour

♦ Ils seront en spectacle à Montréal au Centre Bell, le 3 novembre prochain.

♦ Ils étaient en concert en avril dernier au Centre Bell et au Centre Vidéotron à Québec, un retour après six ans d’absence.