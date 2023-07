BARRETTE, Jean-Pierre



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), Québec, le 12 juillet 2023, à l'aube de ses 84 ans, est décédé monsieur Jean-Pierre Barrette, époux de madame Georgette Sauvageau, fils de feu madame Marie-Reine Lanouette et de feu monsieur Lucien Barrette. Il demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures, autrefois à Cap-Santé. La famille recevra les condoléancesà partir de 10 h,et de là au columbarium du cimetière paroissial, sous la direction duIl laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants : Josée (Pierre de Savoye), Anne (Jean-Louis Demers), Simon (Nancy Bussières), Sébastien (Peggie Miles); ses petits-enfants : Samuel (Ariane Lefebvre), Claudie (Vincent Jodoin) et Étienne Tessier (Emmanuelle Payette), David (Krystin D'Agostino) et Gabriel Dupras (Olivia Girouard), Jean-Marc Demers-Moisan, Catherine et Louis-Xavier Barrette (Angela Zheng); Justine (Eric Dearman) et Rachelle Barrette (Patrick Digby); son arrière-petit-fils Charles Tessier-Lizotte. Il était le frère et le beau-frère de feu Luce (feu Réal Héroux), feu Marthe (feu Jean-René Leduc), feu Roland (Claudette Boisvert), Denise (feu Reynold Giguère), Suzanne (feu Claude Théroux), Louise (Albert Sauvé) et Paul-André. De la famille Sauvageau : feu Lucienne (feu Félicien Bourassa), feu Agnès (feu Orance Baril), feu Juliette (feu Georges Guilband), Laurette (feu Léopold Sauvageau), feu Fabien (feu Jeanette Sauvageau), feu Yolande (feu Gustave Sauvageau), feu Thérèse, feu Fernande (feu Gaston Blouin), Monique (Robert Gendron), feu Marina (feu André Langlais). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à l'église de Cap-Santé ou Fondation Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Fondation IUCPQ), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, G1V 0B8, www.fondation-iucpq.org