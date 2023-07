Edmonton: un homme de 86 ans attaqué en plein jour

En embarquant dans son véhicule, un homme de 86 ans s’est fait prendre au piège par une personne qu’il ne connaissait pas, à Edmonton, un dimanche matin. Hors de danger, il a passé les derniers jours à l’hôpital.

Le photographe à la retraite profitait de son dimanche matin en se promenant au centre-ville d’Edmonton. «Il ne blessait personne, et il ne parlait à personne. Il ne faisait que profiter de sa journée», a raconté Jay Woolner, le fils de la victime, à Global News.

«Il s’est fait pousser et il s’est cassé la hanche», explique-t-il.

L’homme âgé a été opéré le lendemain pour un remplacement de la hanche. Selon Woolner, l’homme a été chanceux dans sa malchance, puisque deux policiers se retrouvaient à proximité. Ils ont immédiatement procédé à l’arrestation de l’agresseur.

«Selon les informations de la police, [l’agresseur] pensait que mon père était un agent du gouvernement qui le surveillait», a précisé Woolner.

Ce dernier souhaite que le gouvernement de l’Alberta effectue des changements pour intervenir dans le cas d’une personne qui souffre de troubles de santé mentale ou de problèmes de dépendance.

«Nous devons protéger nos aînés et nos enfants», indique Woolner. Il a ajouté qu’il ne se sentait désormais plus assez en sécurité pour se promener dans la ville à cause de l’incident.

La police d’Edmonton a accusé Orian Blain Larose, 54 ans, de voies de fait graves. Il devra comparaître le 19 juillet prochain.

«[Mon père] a 86 ans. Il mérite le droit de se promener où il veut sans avoir la crainte de se faire attaquer», a affirmé Jay Woolner.