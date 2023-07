Festival d’été de Québec: au tour de Patrice Michaud d’annuler son concert

Le festival des annulations se poursuit: après avoir dû rayer les noms de Lil Durk, Christine and the Queens et Vance Joy de sa programmation, le Festival d’été de Québec doit maintenant se passer de Patrice Michaud, qui annule toute sa tournée estivale pour des raisons de santé.

«Nous avions un super show entre les mains avec la ferme intention de nous amuser avec le public, cet été. Malheureusement, pour une raison médicale, je dois cesser toutes mes activités dès maintenant et pour les prochaines semaines. Rien de grave, mais cette situation doit être prise en charge sans délai, ce qui implique l’annulation de ma tournée d’été. C’est une décision extrêmement difficile, mais nécessaire», explique l’artiste québécois, qui se dit «sincèrement désolé» dans un message publié samedi après-midi.

Patrice Michaud doit donc aussi faire une croix sur ses concerts prévus au Festif! de Baie-Saint-Paul, au Festival en chanson de Petite-Vallée et à l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Fletcher en relève

C’est la chanteuse pop américaine Fletcher qui prendra sa place dans l’horaire, dimanche soir, au parc de la Francophonie. L’artiste de 29 ans montera sur scène à 21h15, après les prestations de Jonathan Roy, Dominique Fils-Aimé, Lysandre, Caroline Savoie et Bonanza.