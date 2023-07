«À 18 ans, il faut oser», dit France D’Amour la nouvelle coach de «La Voix»

La nouvelle coach de La Voix France D’Amour est inspirée comme jamais, elle qui planche sur son 14e album en carrière cet été.

En plus d’avoir signé un contrat pour se joindre à la compétition musicale de TVA l’hiver prochain, aux côtés de Roxane Bruneau, de Corneille et de Mario Pelchat, l’auteure-compositrice-interprète est en studio pour graver les 10 morceaux qui se retrouveront sur son prochain opus – baptisé judicieusement 14 –, lequel sera lancé en février prochain, en pleine 10e saison de La Voix.

La rousse de 57 ans, qui a quelques spectacles à son horaire ce mois-ci, a composé une trentaine de chansons pour son prochain effort studio, si bien qu’elle avait l’embarras du choix quand est venu le temps de faire le tri parmi celles qu’elle préférait.

Au cours des derniers jours, c’est toutefois l’excitation entourant sa participation comme coach à La Voix qui l’a rendue fébrile. On sait qu’elle avait été mentore dans l’équipe de Marc Dupré en 2014 et que, l’hiver dernier, elle a remplacé au pied levé son amie Marjo, après que cette dernière eut contracté la COVID-19 pendant les directs.

Cette fois, elle aura un fauteuil rouge bien à elle et une équipe à constituer. Elle parle d’un «défi de taille», de la responsabilité de bien accompagner ses chanteuses et ses chanteurs ainsi que du bonheur de donner au suivant. Ses leitmotivs seront authenticité et sincérité.

«Il faut avoir une grande sensibilité, être capable de se mettre dans la peau de la personne devant soi et connaître à la fois ses forces et ses faiblesses», a-t-elle dit à l’Agence QMI, parlant de «pousser juste assez, mais pas trop», pour donner de la confiance à chacun avant une prestation.

Ouverte à toutes les musiques

Comme France D’Amour aime tout et écoute de tout en musique, elle n’entend pas se limiter à un genre musical lors des auditions à l’aveugle. Elle se fiera avant tout à son instinct quand viendra le temps d’appuyer ou non sur le bouton qui fera pivoter son fauteuil.

«Je vais y aller avec l’émotion. Je sais que ça sonne cliché, mais la musique est un véhicule émotionnel et sensoriel, et c’est ça que je vais écouter en premier», a-t-elle souligné.

«Mick Jagger n’est pas un grand chanteur, mais regarde la carrière qu’il a eue. Ce n’est pas la technique qui est importante pour moi, c’est ce que tu véhicules!»

Apprendre à se vendre

Le plus difficile, dans son cas, sera «de [s]e vendre» quand un candidat aura à choisir entre plus d’un coach. «Je ne sais pas comment je vais faire. Ce n’est pas naturel chez moi», a-t-elle mentionné.

Véritable bête de scène ayant appris son métier dans les bars, France D’Amour est prête à s’ajuster en fonction de l’expérience et du niveau de confiance de ses poulains. Elle admire la jeunesse qui fonce et elle n’aurait peut-être pas eu le cran de prendre part à La Voix. «À 18 ans, je n’avais pas cette confiance-là, mais il faut oser.»

Un 14e opus rock, folk et pop

Au sujet de son prochain album, 14, elle affirme qu’il parlera notamment de la haine sur les réseaux sociaux, thème incontournable s’il en est un, ainsi que du fait «que tout passe, le bon comme le moins bon», ou encore de sa pièce Back to the Future, laquelle parlera de retourner à 14 ans... «J’ai aussi une chanson qui s’appelle Pas sexy parce que je suis tannée d’avoir cette pression-là et une chanson sur la course, qui est pas mal rock.»

Pour cet album à la fois rock, folk et pop, elle bosse avec son guitariste Jason Lang ainsi qu’avec Doug St-Louis. «Il y a un côté très Post Malone et un côté très guitare, avec des sujets très sociologiques.»

Elle a dit à propos des trois autres coachs de la 10e saison de La Voix:

