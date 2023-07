Ils volent 130 000 $ de la ligue de football locale et partent à Disney World

Un couple de Manalapan, en Floride, a été arrêté après que des enquêteurs ont mené une longue enquête sur leurs finances et les ont accusés d'avoir volé 130 000 dollars à une ligue de football locale pour payer des dépenses personnelles.

Le 10 juillet, une enquêtrice a arrêté Kathleen Murawski et Joseph Murawski pour vol de biens mobiliers, conspiration en vue de commettre un vol et utilisation frauduleuse d'une carte de crédit.

L'enquête sur leurs crimes présumés a duré six mois, selon un communiqué du département de police d'Old Bridge.

«Je ne l'ai jamais aimée. J'ai toujours pensé qu'elle ne rendait pas la ligue meilleure mais pire. Elle ne suivait pas le protocole. Il y a tellement de bons éléments qui sont partis depuis qu'elle est devenue responsable. L'instinct ne vous fait pas défaut», a écrit une internaute sur la page Facebook de la police.

«Cela me brise le cœur. Je connais cette famille... J'ai grandi avec eux deux, ce sont des gens merveilleux et je ne sais pas quels problèmes les ont poussés à faire ça, mais ils devaient être désespérés... Ils viennent tous les deux de foyers très aimants et de familles merveilleuses...», a pour sa part commenté une seconde internaute.

Kathleen Murawski était présidente de la Old Bridge Soccer League, tandis que Joseph Murawski était directeur de terrain, rapporte True Crime.

Les deux personnes auraient profité de leur position afin de voler 120 000 $ (CAN) à l'organisation en retirant de l'argent du compte de la ligue de football.

La police d'Old Bridge prétend qu'ils ont utilisé l'argent pour «financer des achats personnels, y compris, mais sans s'y limiter, des dépenses liées à un voyage à Walt Disney World et à d'autres voyages, une fête extravagante pour leur enfant, des achats sur Amazon et des factures de services publics pour leur maison».

L’enquêtrice Jessica Caffey aurait commencé à enquêter après qu'un responsable de la ligue de football d'Old Bridge a remarqué un «problème avec les comptes de la ligue».

Joseph et Kathleen Murawski sont détenus au Middlesex County Correctional Center.