La maîtrise de la sagesse : les trucs pour mieux vivre de l'auteur et prof de yoga Robin Roy

Un jour quelqu’un m’a dit qu’il complétait une maîtrise. Je lui ai alors demandé dans quel domaine. Il m’a répondu la maîtrise de soi. La plus difficile à acquérir, celle qui, en principe, prend toute une vie pour y parvenir puisqu’elle est propulsée par la sagesse. Dans son nouveau livre, l’auteur et conférencier Robin Roy évoque justement cette sagesse qui permet tellement de possibilités, notamment d’être heureux en étant soi-même.

Photo fournie par Performance Édition

Dans son livre, l’auteur évoque plusieurs sujets afin de faire une différence dans sa propre vie et dans celle des autres. Le premier pas est sans doute de croire en soi et de croire que les choses iront bien. Après tout, personne ne viendra frapper à votre porte pour vous offrir du bonheur. C’est plutôt tous les jours que l’on peut le produire, le cueillir et le savourer.

Mieux encore, c’est à nous de créer notre propre bonheur, un jour à la fois, voire un instant à la fois. Être heureux ne dépend que de soi. Même après quelques revers, il est essentiel de croire que tout ira mieux en faisant de notre mieux, estime l’auteur. Autrement dit, faisons confiance à l’avenir en acceptant notre passé et en préparant notre futur.

Robin Roy explique l’importance du travail d’introspection. Par exemple, chaque soir avant d’aller dormir, on peut se demander ce que l’on a fait de bien et de moins bien. Si la liste des choses bien est courte, ce n’est pas grave, l’important est d’en être conscient et de faire mieux le lendemain.

Faire de bonnes choses ne se résume pas seulement par une action, mais aussi par nos pensées, nos réflexions et nos intentions, tant pour soi que pour les autres. Faire preuve de compassion envers les autres est un réflexe qui se développe peu à peu en étant conscient de nos pensées.

Repousser ses limites

La vie n’est pas votre ennemi, inutile de pester contre les fâcheux événements qui viennent contrecarrer votre destinée.

En fait, la vie permet à chacun de prendre sa place, de réaliser ses rêves et de s’émerveiller un peu plus chaque jour. Pour y parvenir, l’auteur suggère de laisser les écrans et de vivre pleinement en commençant par repousser nos limites. Nous sommes tous devenus un peu trop accros aux écrans. Si on faisait le compte des heures passées devant des écrans de téléphone, ordinateur ou téléviseur, on serait sans doute désagréablement surpris. La bonne nouvelle c’est que personne ne nous y oblige. On peut utiliser ce temps à faire quelque chose d’utile pour accéder à nos rêves. Le temps est précieux, inutile de le gaspiller, d’autant plus que la plupart des gens se plaignent de manquer de temps. Pour parvenir à faire quelque chose de plus, de mieux, pour atteindre un but, il faut s’investir.

Inévitablement, il faudra changer des choses, car si vous n’y êtes pas arrivés jusqu’à présent, il faudra faire différemment pour la suite. C’est souvent en repoussant ses propres limites que cela devient possible.

Affronter ses peurs

Pour de nombreuses personnes, changer ses façons de faire, surtout après plusieurs années, suscite certaines peurs. C’est vrai. Mais personne d’autre que vous ne peut les affronter.

Se lancer dans quelque chose de nouveau ou changer d’orientation peut donner le vertige, tout comme sauter en parachute, néanmoins, la satisfaction d’avoir accompli quelque chose d’autre que de regarder la télé est très grande.

Réfléchissez et voyez ce que vous pouvez faire différemment, même si cela vous donne la trouille. Après coup, vous pourrez sans doute dire : mission accomplie, même si vous êtes tombé en cours de route. On tombe tous, l’important est d’apprendre à se relever.

Dans son essai, Robin Roy fournit beaucoup de matière à réflexion.

♦ Robin Roy est entraîneur physique et professeur de yoga depuis près de 25 ans. Il dirige le centre Aerobin, un centre de remise en forme.

♦ Il donne également des conférences autant au Québec qu’à l’étranger.

♦ Il est aussi l’auteur du livre La conquête de soi.

♦ On peut en apprendre davantage sur son site : www.aerobin.net.