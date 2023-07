Le bras dans le tordeur ukrainien

L’invasion sauvage de l’Ukraine par la Russie ne m’a toujours inspiré que du mépris. Elle n’a jamais fait preuve de cette terrifiante majestuosité qui distingue les grandes campagnes avec leur apocalyptique déploiement de soldats zélés et d’équipement militaire sophistiqué.

Vladimir Poutine a lancé, en ces temps post-modernes de piratage informatique et d’intelligence artificielle, une guerre à l’ancienne avec de la racaille comme combattants, des vauriens qui se sont crus des guerriers, parce qu’égorgeant des civils à Boutcha et violant des mères de famille devant leurs enfants.

Les Occidentaux – dont nous, les Canadiens – ont eu raison de soutenir les Ukrainiens dans cette guerre injuste et injustifiable. Nous pouvions raisonnablement adopter des airs de grandeur morale face à la barbarie russe – à guerre à l’ancienne, vocabulaire à l’ancienne – et à une vulgarité qu’a dramatiquement démontrée la «marche» foireuse d’Evguéni Prigojine – un grossier personnage – et de ses mercenaires vers Moscou.

TOUS POUR UN

Les armes, les munitions, les pièces d’artillerie, puis les systèmes de défense aérienne, les missiles, les chars d’assaut et maintenant, les avions de combat, tout cela se justifiait, de semaine en semaine, pour arrêter l’agresseur russe, le faire reculer et – a-t-on longtemps espéré – le forcer à céder le territoire illégitimement conquis.

Le conflit s’est figé à 18%, la portion du territoire ukrainien occupée par les soldats russes. On y était déjà l’été dernier: les Ukrainiens ont fait quelques petits gains par-ci, les Russes ont fini par prendre la ville de Bakhmout par-là, non sans l’avoir réduite en cendres auparavant.

Preuve du piétinement des troupes, le meilleur équipement militaire occidental entre les mains d’Ukrainiens mieux entraînés que jamais ne donne, depuis le lancement de la contre-offensive des armées de Kyiv, que des avancées unanimement décrites comme décevantes.

LE GRAND MANIPULATEUR

Plus tôt cette semaine, Volodymyr Zelensky s’est pointé au sommet de l’OTAN à Vilnius avec l’intention d’arracher l’adhésion de l’Ukraine à la grande alliance militaire. Zelensky, rappelons-nous, était, dans une autre vie, comédien, acteur; un homme qui jouait avec les émotions de son public.

La scène, aujourd’hui, est certes plus tragique, mais il continue d’influencer, de guider l’humeur de son audience, faite, ces jours-ci, de présidents et de premiers ministres. Ces leaders des pays membres de l’OTAN, des dirigeants de pays démocratiques, ont réussi l’exploit de dégager 240 milliards de dollars canadiens d’aide militaire, financière et humanitaire à l’Ukraine depuis janvier 2022.

JAMAIS ASSEZ

Qu’est-ce qu’en pense Zelensky? Sur le chemin de la Lituanie, il a dénoncé «l'indécision» et «la faiblesse» de l'OTAN, dont les hésitations sur l'intégration de son pays encourageraient la «terreur» russe.

Son envolée moralisatrice ne lui a pas encore ouvert les portes de l’Alliance atlantique, mais lui a valu un futur processus d’adhésion simplifié, de nouvelles promesses d'armement et un plan des pays du G7 pour un soutien continu.

Le président américain, d’ailleurs, aurait voulu préparer ses compatriotes et ses alliés à une confrontation de plusieurs années qu’il n’aurait pas adopté un autre ton: il a mis en parallèle le conflit en Ukraine et la Guerre froide, menée pour la liberté en Europe, promettant «Nous ne faiblirons pas!» quelle que soit la durée de cette guerre-ci. Le premier ministre canadien n’a rien fait pour le contredire, au contraire.

Au rythme où vont les choses, nous allons finir par envoyer des soldats, canadiens et autres, se battre là-bas. Peu importe ce qu’en disent Biden et Trudeau, il faut commencer à se faire à l’idée.

LE SOUTIEN À L’UKRAINE, À COUPS DE MILLIARDS DE DOLLARS

Aide militaire, financière et humanitaire, du 24 janvier 2022 au 31 mai 2023 (en dollars canadiens)

États-Unis: 103 milliards $

Institutions de l’Union européenne: 51 milliards $

Royaume-Uni: 15,7 milliards $

Allemagne: 15,7 milliards $

Japon: 9,7 milliards $

Canada: 8 milliards $

Pologne: 6,3 milliards $

Pays-Bas: 6 milliards $

(Source: Institut de Kiel pour l’économie mondiale)