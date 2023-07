Le tramway pour améliorer la fluidité lors de grands événements à Québec

Une foule compacte qui quitte le Festival d’été de Québec (FEQ) après un concert monstre comme celui d’Imagine Dragons ou une prestation annulée à la dernière minute comme celle des Cowboys Fringants et le réseau d’autobus est vite congestionné. La venue d’un mode lourd comme le tramway permettra de faire circuler tout ce beau monde plus rapidement et plus efficacement, et pourrait même permettre à Québec de rêver à des événements encore plus imposants.

C’est l’analyse que font les spécialistes qui travaillent sur le projet de tramway de Québec. «Avec des trains qui passent aux 3 minutes avec plus de 400 personnes de capacité, on va être en business», illustre Martin Côté, responsable du maintien de la circulation et des services aux citoyens au bureau de projet du tramway de Québec.

À l’heure actuelle, sur la colline Parlementaire, pendant le FEQ, les métrobus articulés peuvent accueillir 125 passagers, par une ou deux portes, aux trois ou quatre minutes.

En comparaison, le tramway, qui en heure de pointe circulera aux 4 minutes et est conçu pour un achalandage normal de 272 personnes, pourra augmenter sa fréquence à trois minutes et sa capacité à 420 passagers, lors de grands événements, où on est plus entassés dans les wagons. Chose impossible pour les autobus. De plus, l’entrée dans le véhicule se fera par sept portes.

Image fournie par la Ville de Québec

«L’intégration d’un tramway dans la ville de Québec va donner de l’efficacité. Une fois que le train est parti, il roule sur une plateforme sécurisée avec pleine priorité aux feux de circulation. La vitesse de déplacements peut être maintenue», souligne M. Côté.

Québec est la seule ville qui organise des événements qui drainent une telle foule au centre-ville en se fiant à un système d’autobus, remarque M. Côté. Ailleurs, on dispose de modes lourds. La venue du tramway pourrait permettre d’envisager la venue de foules d’une ampleur de 150 000 visiteurs, selon lui.

«C’est l’occasion de faire évoluer les événements actuels et peut-être d’en imaginer d’autres», lance M. Côté, qui avance que de grands événements pourraient se tenir en dehors de la période du FEQ, comme c’est déjà arrivé, avec des spectacles comme ceux de Céline Dion, Madonna ou Paul McCartney.

Image fournie par la Ville de Québec

Des stations souterraines pensées pour les grands événements

Les deux stations souterraines de la colline Parlementaire et de la place D’Youville seront conçues pour accueillir un flot important d’usagers, pour répondre à la demande lors de grands événements, soutient Martin Côté. De plus, elles «libéreront l’espace en surface». Tout à l’intérieur sera pensé pour accueillir de grandes foules, des escaliers roulants jusqu’aux quais. «Il y a des systèmes de sécurité dans l’édicule de station qui font qu’on peut bloquer un accès temporairement en créant des files d’attente ailleurs que sur les quais.» On considère aussi la question de la tarification, à savoir si le paiement se fera en station ou dans les trains, explique le spécialiste.

Des temps de déplacement toujours prévisibles

Contrairement aux autobus, qui sont soumis aux aléas du trafic et des travaux routiers, le tramway garantit un temps de déplacement constant, indique Martin Côté. Sa vitesse commerciale pourra aller jusqu’à 70 km/h, sous les lignes d’Hydro-Québec près de Pie-XII et dans le tunnel, mais dans les autres segments, il circulera selon les limites de vitesse en place. Son principal atout, dit-il, est qu’il a priorité sur la circulation et garantit une fréquence – aux 4 minutes aux heures de pointe sur la majorité du tracé – et une «fiabilité». «La fiabilité du tramway, c’est que tu sais à quelle heure tu pars et à quelle heure tu arrives.» (Voir le tableau de temps de déplacement.)

Ajouter des bus ne suffira pas

Québec demeure la seule ville canadienne de 500 000 habitants ou plus qui ne dispose pas encore de moyen de transport en commun structurant, rappelle le responsable au bureau de projet. Avec l’accroissement prévu de la population et les quelque 100 000 déplacements quotidiens de plus anticipés dans 15 à 20 ans, le système basé sur les autobus ne suffira plus à la demande, insiste-t-il. Pour absorber des déplacements supplémentaires, il faudrait ajouter 11 voies de circulation dans la ville. «On ne fait plus ça. Si on veut continuer à se développer de façon sensée et intelligente, il faut passer par le tramway. Il y a un coup à donner et après, on peut partir avec ça.»

Temps de déplacement le long du tracé*

15 minutes de D’Estimauville au centre-ville

15 minutes de Saint-Roch à l’Université Laval

20 minutes des centres commerciaux sur Laurier à la colline Parlementaire

25 minutes de l’avenue Maguire à l’hôpital Enfant-Jésus

35 minutes de Le Gendre au Festival d’été de Québec

Fréquence:

4 minutes aux heures de pointe (8 min de Saint-Roch à D’Estimauville)

6 à 12 minutes en dehors des heures de pointe

Heures d’opération:

20 heures sur 24, soit de 5h du matin à 1h dans la nuit

* Source: bureau de projet du tramway de Québec