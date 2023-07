Les Grenadines: le secret le mieux gardé des Caraïbes

Les Grenadines incarnent parfaitement les plus belles cartes postales du monde, avec ses centaines de cayes entourées de voiliers à perte de vue et de lagons turquoise. Johnny Depp a rendu célèbres quelques-unes d’entre elles lors du tournage du film Pirate des Caraïbes.

Situées dans les Petites Antilles au nord de la Grenade et au sud de Sainte-Lucie, les Grenadines font partie de l’État insulaire de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, un territoire longuement revendiqué par la France et la Grande-Bretagne.

Concédé aux Anglais en 1783, le pays a obtenu son indépendance en 1979 et compte aujourd’hui plus de 100 000 habitants.

Trente-deux îles idylliques forment l’archipel et, malgré tout, le tourisme y est apparu plus tard que chez ses voisins des Caraïbes.

Saint-Vincent – la plus vaste et la plus peuplée des neuf îles habitées du pays – a longtemps compté sur une économie agricole. Les travaux de son aéroport international (enfin) digne de ce nom n’ont été terminés qu’en 2016 et le peu d’infrastructures touristiques du pays s’est surtout développé autour des croisiéristes et visiteurs arrivant par l’océan.

Même si la capitale de Kingstown se trouve sur l’île principale de Saint-Vincent, plutôt montagneuse, celle-ci est souvent boudée par les visiteurs.

Les Grenadines ont la réputation d’être onéreuses, cette destination haut de gamme étant considérée comme le paradis du yachting et des plaisanciers. Je me demandais donc ce que l’archipel avait à offrir à ceux qui souffrent d’un léger mal de mer ou qui n’ont pas de budget illimité.

Sortez vos plus gros billets de banque : je vous amène sur les trois îles principales des Grenadines... sans voile !

ENTRE AUTHENTICITÉ ET VIE DES GENS RICHES ET CÉLÈBRES

Tout d’abord, la rumeur est confirmée : accéder à un maximum d’attraits des Grenadines est plus aisé par voie maritime. Si votre budget le permet, l’option d’une croisière en voilier privé est à considérer.

Un budget bien supérieur à la moyenne des autres îles des Caraïbes est aussi à prévoir. Tout est très cher, des tours organisés aux factures d’épicerie, en passant par les vols interîles par transporteurs ou jets privés.

Pour s’en sortir à coût raisonnable, on opte pour les traversiers, on réserve nos hébergements à l’avance, on cuisine ou on privilégie les adresses locales pour un repas.

Malgré les espaces privatisés, habités ou visités par le gratin hollywoodien, la majorité des Grenadines a gardé son authenticité. Le passé colonial se fait sentir. L’économie locale demeure fragile et fondamentalement rurale. Dès qu’on sort des ports ou des sites d’hôtels luxueux, les villages et pêcheurs redonnent aux îles leur caractère.

LE MEILLEUR DES TROIS PLUS GRANDES ÎLES

Outre la réserve marine de Tobago Cays, cinq cayes inhabitées aux lagons cristallins et récifs remplis de tortues vertes, j’ai visité les trois plus « grandes » des minuscules îles des Grenadines en un mois : Bequia (18 km2), Union (9,1 km2) et Canouan (7,6 km2).

Bequia la plus animée

Photo fournie par Bérengère Thériault

Pour qui ? Ceux qui ont peur de s’ennuyer, puisque l’île de 4 500 habitants détient autant de secrets bien gardés que de choix d’hébergement et de restaurants. Si Port Elizabeth et Admiralty Bay ont fait sa renommée internationale, on peut traverser à la plage voisine de Lower Bay pour plus de tranquillité. Noter que ses routes très abruptes ne conviennent pas à tous les conducteurs.

Coups de cœur : le restaurant Laura's à Port Elizabeth, la longue plage de Friendship Bay ainsi que la courte randonnée au sommet du mont Peggy.

Bon à savoir : le chic hôtel The Liming Bequia offre l'accès journalier à sa piscine infinie à l'achat d'un lunch abordable.

Canouan pour la marche et la plus belle plage des Grenadines

Photo fournie par Bérengère Thériault

Pour qui ? Les chasseurs de plages et les marcheurs, puisqu’on peut facilement faire le tour de l’île à pied si on supporte bien la chaleur.

Coups de cœur : Twins Bay, à mon humble avis une des plus belles plages du pays. Le restaurant Scruffy's pour un magnifique coucher de soleil, à moins que vous ne préfériez le chic Sandy Lane Yacht Club and Residences et ses boutiques.

Bon à savoir : la randonnée au sommet du mont Royal offre une des plus belles vues sur les Grenadines. Vous pouvez y accéder grâce à une passe journalière du Mandarin Oriental Hotel, bien qu'il se trouve sur leur propriété privée.

Union de coquets villages et le plus haut sommet

Photo fournie par Bérengère Thériault

Pour qui ? Les randonneurs souhaitant atteindre le plus haut sommet des Grenadines (mont Taboi) ou pour être près des Tobago Cays avec un maximum d’options de tours organisés.

Coups de cœur : le village de Clifton où déguster une langouste au son du reggae, The Salty Girl Café pour le déjeuner et la marche sur le pont vers Frigate Island.

Bon à savoir : les amoureux de sports de voile se retrouvent presque tous les jours à la paradisiaque lagune d'Ashton.

L’île principale de Saint-Vincent volcan actif et forêts tropicales

Photo fournie par Bérengère Thériault

Avec ses routes laborieuses, patience, temps ou tours organisés sont requis pour visiter Saint-Vincent. On oublie toutefois vite l’effort demandé dès qu’on aperçoit sa végétation luxuriante et de sublimes plages de sable noir.

À ne pas manquer si vous arrivez par l’aéroport international Argyle :

Une randonnée inoubliable au sommet du volcan La Soufrière à 1 234 mètres d’altitude (niveau intermédiaire, niveau d’alerte à vérifier)

Les piscines naturelles volcaniques du Owia Salt Pound

Le parc des Dark View Falls avec ses fleurs exotiques et ses cascades

Fort Charlotte pour une vue époustouflante sur Saint-Vincent et Bequia

Le bon rapport qualité-prix de l’hôtel Beachcombers avec son restaurant offrant une vue sur la mer et ses salles multifonctions pour affaires et télétravail

Le sentier Vermont pour une marche en famille

Bérengère Thériault aime les voyages, l’écriture et la photo. Elle a visité une soixantaine de pays depuis son premier voyage solo à l’âge de 19 ans. Pour la suivre :