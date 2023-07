Météo: du soleil pour Montréal, des nuages pour le reste du Québec

Après une semaine mouvementée, la majorité de la province continuera de rester dans l’ombre, sous un temps assez nuageux. Les Montréalais seront toutefois épargnés grâce au soleil qui se pointera pour la journée de samedi.

La chaleur restera au rendez-vous; les températures se situeront autour de 30 degrés avec le facteur humidex. Dans la région de Montréal, il fera 35, et le ciel sera dégagé. C’est le moment de profiter du soleil avant la pluie qui arrivera dimanche.

La Montérégie, l’Outaouais et l’Estrie pourront tout de même profiter de quelques rayons lumineux, puisqu’on prévoit une alternance de soleil et de nuages. Le facteur humidex augmentera la température, qui atteindra environ 35 degrés pour ces régions, voire un peu plus en Estrie, où elle grimpera jusqu’à 37. Des risques d’averses seront aussi à prévoir ainsi qu’un risque d’orage pour l’Outaouais.

Le temps s’annonce nuageux dans le reste de la province. Des orages pourraient même survenir en Abitibi-Témiscamingue et sur la Côte-Nord. Le secteur de Baie-Comeau recevra de la pluie en matinée, avec des températures plus basses que dans les autres régions, soit de 18 degrés.

Un risque de 40% de précipitations guette les Laurentides. Au Saguenay–Lac-Saint-Jean et dans le secteur de Gaspé, ce risque s’élève à 60%, alors que dans la Capitale-Nationale, il est seulement de 30%.