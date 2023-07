Milan Kundera: bref retour sur l’œuvre d’un très grand écrivain qui vient de nous quitter

Milan Kundera, le grand écrivain, vient de s’éteindre, à 94 ans.

Je me souviens de ma découverte de son œuvre. J’avais 18 ans. On m’avait offert L’insoutenable légèreté de l’être. Je m’y étais immédiatement lancé, et fus ébloui. Il s’agissait d’un roman philosophique, prenant la forme d’une enquête sur l’existence, et plus particulièrement, sur l’existence moderne.

Modernité

Pour Kundera, la littérature ne servait pas qu’à raconter des histoires, mais permettait d’explorer les contradictions du monde, sa facticité, aussi. D’autant que ses personnages, toujours, ou presque toujours, se retrouvaient à distance d’eux-mêmes, conscients d’évoluer dans une comédie qui se nomme société, attachés à leur rôle, mais s’y sentant quand même enfermés. Qui se plonge dans ce magnifique recueil de nouvelles qu’est Le livre du rire et de l’oubli le constatera.

Kundera était un maître de l’ironie, qui savait la condition humaine tragique, mais ne parvenait jamais à la prendre absolument au sérieux, même s’il fit l’expérience du communisme en Tchécoslovaquie, son pays natal. Cela ne l’empêchera pas de réfléchir à la fonction disruptive de l’humour dans les régimes totalitaires, comme on le redécouvrira en relisant La plaisanterie.

Kundera savait aussi intégrer au cœur de ses livres de vrais essais, qui se présentaient comme une suite méditative du récit, comme on le voit dans L’immortalité, peut-être son plus beau livre.

Kundera, romancier, fut aussi, à sa manière, un penseur politique, plaçant au cœur de sa réflexion la situation de ce qu’il appelait les «petites nations». Ces dernières ne se caractérisaient pas, selon lui, par leur taille, mais par leur situation existentielle. Une petite nation est une nation consciente de sa possible disparition, de sa précarité identitaire. On pense immédiatement aux pays baltes et aux autres peuples limitrophes de la Russie. On pense aussi, naturellement, au cas du Québec, où Kundera fut beaucoup lu.

Kundera, c’est moins connu, ne se laissait pas non plus bluffer par l’idéologie des droits qui ravage l’Occident depuis 30 ans.

Nation

Il vaut la peine de le citer, dès 1993: «Comme en Occident on ne vit plus sous la menace des camps de concentration, comme on peut dire ou écrire n’importe quoi, à mesure que la lutte pour les droits de l’homme gagnait en popularité elle perdait tout contenu concret, pour devenir finalement l’attitude commune de tous à l’égard de tout, une sorte d’énergie transformant les désirs en droits. Le monde est devenu un droit de l’homme et tout s’est mué en droits: le désir d’amour en droit à l’amour, le désir de repos en droit au repos, le désir d’amitié en droit à l’amitié, le désir de rouler trop vite en droit à rouler trop vite, le désir de bonheur en droit au bonheur, le désir de publier un livre en droit à publier un livre, le désir de crier la nuit dans les rues en droit à crier la nuit dans les rues.»

Kundera avait compris le délire de notre temps.