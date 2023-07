Où sont les parents?

On parle beaucoup de «la Grande Démission» depuis quelque temps.

Ces millions de travailleurs qui ont décidé de quitter leur emploi parce qu’ils ne s’y sentaient plus «à leur place».

Mais il y a une autre démission qui bouleverse nos sociétés, une démission tout aussi importante, dont on peut voir les impacts tous les jours dans les bulletins d’information.

La démission des parents.

LA GRANDE LICORNE

On s’est tous posé la question en voyant des centaines de jeunes délinquants foutre le bordel dans les rues de Paris.

Coudonc, ils sont où, les parents de ces voyous?

Ils font quoi?

Même réaction face à la montée de la délinquance à Montréal.

Ils n’ont pas de parents, ces jeunes-là?

Certes, tout comme les enfants ne sont pas responsables des crimes commis par leurs parents, les parents ne sont pas responsables des crimes commis par leurs enfants.

Reste qu’on a de plus en plus l’impression que des parents ont tout simplement abdiqué leurs responsabilités.

Ils ont baissé les bras et se sont dit: «Bof, advienne que pourra... C’est trop dur d’élever des enfants, les profs feront la job à ma place, après tout, ils sont payés pour faire ça...»

Vous souvenez-vous de Sébastien Vachon, cet entrepreneur de Québec qui s’était costumé en licorne pour rappeler à ses employés que le travail n’était pas qu’un jardin de roses?

Que c’était bien beau de demander de bonnes conditions de travail, mais qu’il fallait aussi y mettre du sien?

Faire un effort?

Bref... travailler?

Eh bien, Sébastien Vachon devrait tenir le même discours aux parents du Québec.

«C’est bien beau les bisous, les câlins et les jeux, mais être parent, c’est pas animer un camp de vacances. C’est exigeant, difficile. Faut que tu dises non à ton enfant, que tu lui mettes des balises, des limites, que tu le confrontes... Si tu n’es pas prêt à faire ça, eh bien, ne fais pas d’enfant et achète-toi un chat.»

PETULA CLARK AVAIT RAISON

C’est bien beau être l’ami de ton enfant, mais ton enfant n’a pas besoin d’amis, il en a plein.

Il a besoin de parents.

C’est-à-dire d’une figure d’autorité.

Hon, le vilain mot! Hon, le mot tabou!

L’autorité, c’est le patriarcat, le pouvoir, la domination, l’asservissement, l’exploitation, blablabla...

Non. L’autorité, c’est de l’amour qui se tient debout.

Laisser ton enfant agir comme bon lui semble, lui dire toujours oui, répondre à ses moindres désirs, c’est la pire chose que tu peux faire à ton enfant.

Le respect, ça commence à la maison.

C’est ça, le rôle d’une famille: prendre un être hyper dépendant qui se chie dessus et n’est pas capable de se débrouiller tout seul et en faire un citoyen honnête.

C’est une job à temps plein.

Il ne suffit pas de porter une salopette orange, de se mettre à quatre pattes et de se faire appeler Balou.

C’est dur. C’est probablement la job la plus dure au monde.

«Tout le monde veut aller au ciel mais personne ne veut mourir», chantait Petula Clark.

On veut seulement les bons côtés de la vie, jamais les mauvais.

Eh bien désolé, mais travailler, c’est de la job.

Ce n’est pas toujours une partie de plaisir. Parfois, c’est plate. Il y a des règles, des balises, un cadre.

Idem pour élever un enfant.

Tu veux juste avoir du fun avec ton enfant?

Tu vas te retrouver avec les Champs-Élysées en feu et des fusillades sur la rue Sainte-Catherine.

PAYER POUR INTERNET?

Des citoyens se demandent – avec raison – pourquoi les patients des hôpitaux devraient payer pour pouvoir utiliser Internet.

Mais c’est la même raison pour laquelle les stationnements sont payants dans les hôpitaux mais gratuits dans les casinos.

Parce qu’un casino est perçu par nos dirigeants comme un poste de revenus, alors qu’un hôpital est perçu comme un poste de dépenses!

Les gens qui vont jouer au casino rapportent de l’argent à l’État! Donc on les chouchoute. Alors que les gens qui sont hospitalisés coûtent de l’argent à l’État.

C’est aussi simple que ça.

Un joueur est un client. Un malade est un fardeau.

CONSEILLERS SPIRITUELS RECHERCHÉS

Le CIUSSS du Centre-Sud de l’Île de Montréal cherche des bénévoles pour «soutenir leurs résidents en CHSLD dans leur démarche spirituelle».

Qualifications requises: zéro. Faire preuve de compassion, c’est tout.

On craint que cette absence de qualifications attire les coucous.

Mais entre vous et moi, quelle est la différence entre un curé, un imam, un pasteur ou un rabbin qui affirme que l’homme a été créé par une entité immortelle qui vit dans les nuages... et un raëlien qui affirme que l’homme a été créé en laboratoire par des extra-terrestres?

Les premiers sont plus «sérieux»?

AU POIL!

Les fonctionnaires fédéraux qui veulent changer de sexe pourront maintenant demander à leur assureur de payer pour leur électrolyse.

Pourquoi? Parce que les femmes ne sont pas censées avoir de poils?

N’est-ce pas discriminatoire envers les femmes poilues? Est-ce à dire que Manon Massé, qui arbore fièrement sa moustache, n’est pas une «vraie» femme?

Et si une fonctionnaire fédérale hétérosexuelle, qui se dit femme et qui veut le rester, désire se faire faire une électrolyse, son assureur déboursera-t-il ses frais?

Si la réponse est non, pourquoi?

De quoi se couper les cheveux en quatre...