Paris sportifs: les meilleures offres de dimanche sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du dimanche 16 juillet qui valent le détour.

Baseball: Dodgers de Los Angeles c. Mets de New York

Getty Images via AFP

Les Dodgers de Los Angeles connaissent de bons moments ces temps-ci. Ils viennent de remporter sept de leurs 10 dernières sorties et ils ont repris la tête de la section Ouest de la Ligue nationale. La formation californienne a un dossier de 52-38 et elle a actuellement une avance d’un match et demi sur les Diamondbacks de l’Arizona. Ses adversaires, les Mets de New York, connaissent une saison très difficile. Ils ont une fiche de 42-49 et ils viennent de s’incliner à leurs trois dernières parties. De plus, l’offensive de la formation de la Grosse Pomme connaît plusieurs difficultés depuis le début de la campagne. Les frappeurs des Mets frappent en moyenne pour ,239, ce qui est bon pour le 20e rang à ce chapitre dans le baseball majeur.

Prédiction: Victoire des Dodgers de Los Angeles – 2,10

Tennis: Carlos Alcaraz c. Novak Djokovic

AFP

La finale des hommes au tournoi de Wimbledon opposera un joueur qui incarne l’avenir du tennis, soit Carlos Alcaraz (numéro un mondial), à Novak Djokovic (deuxième joueur au monde), dont la réputation n’est plus à faire, comme en témoignent ses 23 titres du Grand Chelem en carrière. Les deux joueurs ont croisé le fer à deux reprises en carrière et ils se sont séparé les honneurs. Cependant, le Serbe a eu le dessus sur Alcaraz lors de leur dernier affrontement à Roland-Garros, en juin dernier. Djokovic avait remporté ce duel de demi-finale en quatre manches de 6-3, 5-7, 6-1, 6-1. Le «Djoker» a mis la main sur 41 des 73 jeux qu'il a disputés contre l’Espagnol, ce qui représente un pourcentage de 56,2%.

Prédiction: Victoire de Novak Djokovic en quatre manches – 4,20

Soccer: Panama c. Mexique

Getty Images via AFP

Pour cette finale de la Gold Cup, on peut s’attendre à deux états d’esprit complètement différents. D’un côté, le Mexique est à la recherche d’un neuvième triomphe en Gold Cup, tandis que le Panama tentera de remporter cette compétition pour la toute première fois de son histoire malgré deux participations en finale. La formation mexicaine s’est bien reprise après son échec de 1 à 0 contre le Qatar, lors de la troisième journée de groupe. Elle a par la suite enfilé une victoire de 2 à 0 contre le Costa Rica en quart de finale ainsi qu’un triomphe de 3 à 0 contre la Jamaïque en demi-finale. Le Panama a dû trimer dur pour accéder à ce match ultime. Il a éliminé les États-Unis par une victoire en tirs de barrage.

Prédiction: Les deux équipes marqueront – 2,35