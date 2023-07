[PHOTOS] De nouveau finaliste à Wimbledon, Ons Jabeur ne peut retenir ses larmes quand elle se fait remettre le trophée par Kate Middleton

LONDRES | Finaliste à Wimbledon pour une deuxième année de suite, la Tunisienne Ons Jabeur n'a pu retenir sa déception quand la princesse de Galles, Kate Middleton, lui a remis le trophée de la perdante, samedi sur le central du All England Club.

Dans une scène crève-coeur, la sixième favorite a éclaté en larmes quand elle a pris l'assiette, puis elle l'a montrée aux spectateurs en cachant ses yeux avec l'une de ses mains.

«Ça doit être la défaite la plus dure de ma carrière», a-t-elle ensuite concédé dans son discours d'après-match, qu'elle a livré le visage encore rougi par l'émotion.

Photo AFP

C'est la troisième fois en un an que Jabeur, 28 ans, se retrouve du mauvais côté du pointage en finale d'un tournoi majeur.

Elle avait été renversée au All England Club en juillet dernier par la Kazakhe Elena Rybakina, dans un match au cours duquel la Tunisienne avait remporté la première manche, et dont elle n'a jamais pu visionner les images en entier. Elle s'est ensuite inclinée au US Open, devant la numéro 1 mondiale, la Polonaise Iga Swiatek.

Samedi, elle a été battue 6-4 et 6-4 par la Tchèque Marketa Vondrousova, 42e mondiale, qui a réussi l'exploit de devenir la joueuse la moins bien classée de l'ère moderne du tennis à remporter un titre du Grand Chelem.

Photo AFP

La Tunisienne tente de devenir la première joueuse africaine à mettre la main sur un trophée majeur.

«On y arrivera un jour, je vous le promets», a-t-elle d'ailleurs lancé sur le terrain à son équipe, dont son mari, son préparateur physique Karim Karoum, qui essuyait aussi ses larmes dans les estrades.