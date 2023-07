Quatre super astuces pour des tomates savoureuses

ROUGE TOMATE

Pour faire mûrir rapidement les tomates, déposez-les sur votre comptoir à l’abri du soleil dans un sac en papier ou enveloppez-les de papier journal.

Pour bien les conserver, déposez-les sur leur pédoncule à la température de la pièce, elles seront juteuses et savoureuses. Conservées au réfrigérateur, les tomates se gorgent trop d’eau.

Si votre jardin regorge de tomates vertes, évitez de les perdre en les cueillant et en les déposant dans une boîte cartonnée. Ajoutez-y 2 ou 3 pommes. Couvrez le tout de papier journal et placez la boîte dans un endroit sec. Vérifiez la maturité des tomates au fil des semaines et changez les pommes de temps en temps. Vous mangerez des tomates de votre jardin jusqu’en novembre.

SAVOIR LES APPRÊTER

Il vaut mieux trancher verticalement une tomate avec un couteau dentelé. Elle retiendra mieux son jus.

Pour enlever les pépins, coupez le fruit en deux, à l’horizontale, et pressez doucement chaque moitié pour en faire tomber les graines.

Pelez une tomate sans difficulté en la plongeant quelques secondes dans l’eau bouillante puis placez-la quelques secondes dans un bol d’eau froide. Vous pourriez aussi piquer la peau de la tomate en plusieurs endroits avant de la chauffer au four à micro-ondes pendant 30 secondes.

CUISINER LA TOMATE

Ajouter une pincée de sucre ou une cuillerée de sirop d’érable à la sauce tomate est un truc connu pour en contrer l’acidité. Utiliser un peu de carottes râpées est tout aussi efficace et elle disparaîtra complètement lors de la cuisson.

Pour accentuer le goût des tomates, salez-les généreusement.

Les tomates et le cuivre ne font pas bon ménage. Évitez de cuire les tomates dans une casserole en cuivre, sinon la couleur de la sauce sera altérée.

On peut maintenir en place les tomates farcies en utilisant un moule à muffins pour la cuisson au four.

CONGÉLATION

Placez-les, entières, sur une plaque d’aluminium, au congélateur, puis, lorsqu’elles sont bien congelées, transférez-les dans des contenants hermétiques. Vous n’aurez qu’à retirer la peau et le pédoncule avant de les incorporer à vos sauces.