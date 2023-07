Singapour: un ministre arrêté dans le cadre d'une enquête anticorruption

Le ministre singapourien des Transports, mis en congé après l'ouverture d'une enquête de l'organe anticorruption visant aussi l'un des plus riches résidents de la cité-État, a été interpellé, a annoncé cette instance.

Le ministre S. Iswaran a été «interpellé le 11 juillet 2023» et «ensuite libéré sous caution», a indiqué à l'AFP le Bureau d'enquête sur les pratiques de corruption (CPIB) vendredi en fin de journée.

Le magnat de l'hôtellerie Ong Beng Seng, l'une des personnes les plus fortunées de Singapour, a aussi été arrêté le même jour et libéré également sous caution, a indiqué le CPIB.

L'instance n'a pas donné de détails relatifs à l'enquête menée dans la cité-État, pays qui figure parmi les moins corrompus au monde. À Singapour, les ministres perçoivent des salaires équivalents aux meilleures rémunérations du secteur privé, ceci afin de décourager la corruption.

Bien que les passeports des personnes arrêtées aient été saisis, le CPIB a assuré examiner les demandes de voyage à l'étranger «au cas par cas».

Il a déclaré avoir «accédé à la demande d'Ong Beng Seng de se rendre à l'étranger», mais indiqué avoir augmenté sa caution à 100 000 dollars de Singapour (près de 70 000 euros).

«À son retour, Ong Beng Seng est tenu de se présenter au CPIB et de remettre son passeport», a ajouté l'organe anticorruption.

L'enquête visant le ministre des Transports a été élargie au milliardaire après que le CPIB s’est aperçu de l'implication de ce dernier dans le dossier.

La société Hotel Properties Limited, dont Ong Beng Seng est le directeur général, est propriétaire d'hôtels Four Seasons et Hilton et possède notamment des établissements en Australie, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Dans un document déposé à la Bourse de Singapour vendredi, le groupe a déclaré que M. Ong avait reçu un «avis d'arrestation» émanant du CPIB et qu'il s'était acquitté de sa caution.

Malaisien résident permanent à Singapour, M. Ong a contribué à l'implantation du Grand Prix de Formule 1 dans la cité-État en 2008.

Sa société privée Singapore GP et l'Office du tourisme de Singapour ont renouvelé l'an passé le contrat d'accueil du Grand Prix jusqu'en 2028.

En début de semaine, le premier ministre Lee Hsien Loong a demandé à M. Iswaran de se mettre en congé, le CPIB ayant pour sa part assuré que le ministre «collaborait actuellement» à une enquête en cours.

Le chef du gouvernement a déclaré que l'organisme anticorruption lui avait demandé son accord dans le cadre d'une enquête formelle qui impliquerait d'interroger le ministre, entre autres personnes.