Tramway: la Ville de Québec encore en mode séduction

La Ville de Québec est une fois de plus en mode séduction alors que la nouvelle station Info-Tramway a été lancée samedi à l’occasion d’une fête de quartier.

Le kiosque d’information amovible était situé sur la rue Campanile dans l’arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge pour cette première journée.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Tout au long de l’été, cette station d’informations qui se déplacera d’événements en événements permettra de répondre aux questions des citoyens, d’expliquer le projet et de déboulonner les mythes entourant le projet de tramway.

Cette initiative vient remplacer l’autobus qui avait sillonné la ville avec la même vocation au cours des dernières années.

Photo courtoisie, Ville de Québec

«La station permet beaucoup plus de flexibilité. Avec l’autobus, on pouvait difficilement se déplacer dans les fêtes de quartiers et les rues piétonnes. Maintenant, même si mère nature n’est pas de notre côté, on peut rentrer la station à l’intérieur», souligne la membre du comité exécutif responsable de la relation avec le citoyen, Maude Mercier Larouche.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Au cours de l’été, des agents d’information se déplaceront aux quatre coins de la ville pour répondre aux questions des citoyens dans cette nouvelle formule qui aura coûté environ 90 000 $ au total.

Actuellement Maude Mercier Larouche a confirmé que 30 sorties sont prévues au cours de la saison estivale, mais que d’autres pourraient également s’ajouter afin de permettre un «maximum d’interactions avec les gens».

«Ce ne sera pas seulement sur le tracé du tramway. L’objectif est d’aller chercher l’acceptabilité sociale partout sur le territoire de la ville», a-t-elle précisé.