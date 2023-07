L'ex-ministre libéral David Heurtel sollicite Pierre Fitzgibbon pour de l'énergie

L’ex-ministre libéral de l’Environnement, David Heurtel, cogne à la porte du ministre de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, pour obtenir un bloc d’énergie pour un projet d’hydrogène vert à Val-d'Or et à Saint-Jérôme.

«Communications visant l'octroi de blocs d'énergie hydroélectrique de 5 MW et plus pour alimenter les installations de production d'hydrogène vert d'Hydrolux pour approvisionner des véhicules», peut-on lire au Registre des lobbyistes.

En 2017, David Heurtel, alors ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques de Philippe Couillard, s’était intéressé aux voitures à hydrogène au cours d’un événement public de l’entreprise de la multinationale japonaise Honda.

Filière à 10 G$

Quelques années plus tard, on apprend que David Heurtel sollicite le ministre de l’Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE), Pierre Fitzgibbon, pour de l'électricité dans un secteur où les investissements sont appelés à croître.

Dans sa Stratégie québécoise sur l'hydrogène vert et les biocarburants 2030, publiée l'an dernier, le gouvernement caquiste indique que les projets publics et privés de la filière pourraient atteindre les 10 milliards de dollars ces prochaines années.

En mars dernier, Le Journal rapportait qu'une firme belge proche du clan Desmarais sollicitait Hydro-Québec, le premier ministre François Legault, le ministre de l’Énergie et de nombreuses villes pour obtenir de l’énergie pour ses «projets de production d’énergies renouvelables».

Pas d’entrevue

Ces derniers jours, le cabinet d’avocats pour lequel travaille David Heurtel, Fasken, a tôt fait de décliner notre demande d’entrevue.

Hydrolux a aussi préféré renvoyer au Journal un communiqué publié il y a un an, qui fait état d’un projet de deux stations de ravitaillement en hydrogène vert permettant aux camions lourds de relier la grande région de Montréal et l'Abitibi.

En septembre dernier, Le Journal avait révélé que des syndiqués acceptaient mal que l’ex-ministre David Heurtel fasse du lobbyisme pour faire venir des travailleurs de Slovénie à la place de Québécois pour bâtir le centre automatisé de 420 millions $ de Metro à Terrebonne.