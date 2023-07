Une jolie plage familiale au bord du lac des Deux Montagnes à l’ouest de l’Île de Montréal

J’ai beau être allé souvent au parc-nature du Cap-Saint-Jacques, mais je garde toujours cette même impression : on ne se croirait pas à Montréal.

À l’extrémité ouest de l’île de Montréal, le cap s’avance dans le lac des Deux Montagnes. Une entrée mène à la plage et l’autre à la ferme où sont en vente leurs légumes et d’autres produits, aussi biologiques.

Plage

Photo fournie par La Ville de Montréal- Yves Kerouack

Au fond d’une baie bordée d’arbres se trouve la plage principale. Dans le cadre du programme Environnement-Plage, la qualité de l’eau a été cotée B (bonne) au cours des quatre derniers étés (si on inclut les résultats du 3 juillet dernier).

Puisque la plage est de plus en plus connue, il faut s’armer de patience pour entrer. Le site se prête à merveille pour un pique-nique. Des tables sont disposées sur la pointe où on a un point de vue sur la baie.

Les couchers de soleil y sont parmi les plus beaux au Québec. Également à souligner : les activités d’initiation à la planche à pagaie et de yoga sur planche, ayant lieu plusieurs samedis. Il faut réserver.

Ferme écologique

Photo fournie par La Ville de Montréal- Sylvain Légaré

En partance du chalet d’accueil, le chemin du Cap-Saint-Jacques se rend à la ferme écologique, donnant accès à trois aires de pique-nique au bord de l’eau. Quelques tables sont également disposées devant le Magasin général où on se procure les produits de la ferme.

Lors de ma dernière visite, nous avons acheté de la fleur d’ail, des courgettes, du chou kale et du sirop d’érable. Pour notre pique-nique improvisé, nous avons pris une quiche, du pesto et des betteraves marinées, le tout avec un kombucha aussi fait sur place.

Signés les Jardins du Cap, les produits de la ferme, gérée par D-Trois-Pierres, sont concoctés par le chef Nicolas Cadrin, ayant été développeur de recettes chez RICARDO Média. Tout est à la fois simple et savoureux.

PARC-NATURE DU CAP-SAINT-JACQUES

Frais d’entrée : côté ferme, gratuit (stationnement à payer près du chalet d’accueil) ; côté plage, 5,75 $ par adulte et 4,25 $ par enfant de 6 à 17 ans (stationnement en sus)

Planche à pagaie : initiation et yoga (pour voir les dates, allez sur recherche dans le site Web)

montreal.ca/lieux/parc-nature-du-cap-saint-jacques

montreal.ca/lieux/parc-nature-du-cap-saint-jacques Magasin général : comptoir casse-croûte et produits bios de la ferme

d3pierres.com/fr

►Alain Demers est l’auteur du livre Redécouvrir le Québec : 101 destinations, publié aux Éditions du Journal.