Une Ride de Filles record!

Photos fournies par la Ride de Filles

La 15e Ride de Filles, événement phare de la saison estivale au Québec tenu le 8 juillet dernier entre Drummondville et Victoriaville, a rassemblé plus de 1000 motocyclistes (photo du haut), uniquement des femmes, venues de tous les coins de la province afin de soutenir la Fondation cancer du sein du Québec (FCSQ). Grâce à la générosité des participants, des donateurs, des bénévoles et des nombreux commanditaires et partenaires impliqués, l’objectif d’amasser 500 000 $ a été non seulement atteint, mais dépassé, avec un montant de 571 593 $. Le spectacle-bénéfice en soirée au Centre Expo de Drummondville (photo du bas), mettant en vedette Lulu Hughes, Luce Dufault, Brigitte Boisjoli, Kevin Parent, Rick Hughes et Les Koristes, et le tirage d’une moto se sont ajoutés aux autres sources de revenus. Depuis le début de l’initiative en 2009, cette Ride de Filles a amassé plus de 1 334 000 $ au profit de la Fondation.

Le premier certifié B Corp

Photo tirée de la Page Facebook du Manoir

Le Manoir du Café, situé à Baie-Comeau sur la Côte-Nord, entreprise de microtorréfaction qui opère depuis plus 30 ans, est nouvellement certifié B Corp (Benefit Corporation) devenant ainsi le premier microtorréfacteur au Québec à détenir cette désignation qui confirme que l’entreprise répond aux normes les plus élevées selon la performance sociale et environnementale, la transparence publique et la responsabilité juridique. Pour le microtorréfacteur, la certification B Corp implique l’adoption de mesures adaptées telles que l’utilisation de sources d’énergie renouvelables, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la gestion responsable des déchets et l’approvisionnement en café issu de cultures durables et équitables. Le Manoir du Café doit également prendre en compte les besoins et intérêts de ses collaborateurs, de la collectivité ainsi que de toutes ses autres parties prenantes. Sur la photo, deux des trois copropriétaires du Manoir du Café : Jérôme Caron, en compagnie de Kelsy Godbout, formée en développement durable, qui a commencé à travailler sur le processus de certification du commerce en 2022. Absent sur la photo, Sylvain Carrier, fondateur et copropriétaire.

Une première

Photo fournie par le Mini-golf

Bien que la Marche Myélome Multiple de 5 km ne se tiendra au Centre de Ski le Relais à Lac-Beauport que le dimanche 17 septembre, Jérôme Goulet organise ce lundi 17 juillet le tout premier Omnium de mini-golf au profit de la Marche Myélome Multiple de la Ville de Québec, au Mini-golf Fluo s’amuse du 475, boul. de l’Atrium à Québec. En tout, 144 golfeurs sont attendus à l’intérieur du bar laitier mini-golf dans un décor fluo (photo) avec musique et prix de présence. Il reste encore quelques quatuors de disponibles au www.minigolf-myelome.ca. Tous les profits seront remis à Myélome Canada pour la recherche sur ce cancer incurable.

Les Trudel-le en deuil

Photo fournie par la famille

L’Association de la famille Trudel-le est en deuil à la suite du décès de Louison Trudel (photo) survenu le 5 juillet dernier. Membre de l’Association depuis le milieu des années 1990, M. Trudel a occupé plusieurs fonctions au sein de l’Association depuis le début des années 2000 : trésorier, président, vice-président, secrétaire et administrateur, en plus de siéger à de nombreux conseils d’administration d’organismes et de fondations. Il s’est aussi occupé pendant de nombreuses années de recruter des bénévoles, s’est chargé de l’entretien du Monument familial et du terrain, ainsi que de la recherche de commanditaires et de bienfaiteurs pour l’Association. La famille recevra vos condoléances, en présence des cendres, à la Coopérative funéraire des Deux Rives, Centre funéraire de Charlesbourg, au 7335, boul. Henri-Bourassa à Québec, le samedi 29 juillet, de 9 h à 11 h. Une cérémonie sera célébrée sur place à 11 h 15.

Anniversaires

Photo fournie par la famille

Robert Baker (photo), Bob pour les intimes, ex-conseiller en sécurité financière et en rentes collectives à la retraite, grand sportif intronisé au Temple de la renommée de Softball Québec en 2014, reconnu pour lancer plus vite qu’il ne parle, Bob a 75 ans aujourd’hui... Maxime Tremblay, comédien et acteur québécois, 47 ans... Luc Lang, officier des services de communications et de trafic maritime (SCTM), à la Garde côtière de Québec depuis 1989, 58 ans... Kathy Kreiner, championne skieuse canadienne, 67 ans... Marcel Leboeuf, comédien, acteur, auteur et conférencier, 69 ans... Denis Côté, folkloriste-accordéoniste de Portneuf, 73 ans... Charles Tisseyre, journaliste et animateur de l’émission Découverte à la SRC, 74 ans... Gilles Bernier, père de Maxime Bernier, 89 ans.

Disparus

Photo fournie par René Baillargeon

Le 15 juillet 2013 : père Jean-Marc Boulé (photo), 73 ans, directeur général du Séminaire Saint-François... 2020 : Gérard Lebel, 90 ans, avocat louperivois, ancien ministre des Communications sous le gouvernement unioniste de Jean-Jacques Bertrand... 2018 : Ray Emery, 35 ans, gardien dans la Ligue nationale de hockey (LNH) qui a porté les couleurs des Sénateurs, des Flyers, des Blackhawks et des Ducks... 2017 : Martin Landau, 89 ans, acteur américain (Mission Impossible et Cosmos 1999)... 2010 : Hank Cochran, 74 ans, légendaire compositeur de chansons country américaines... 2004 : Claude Masse, 56 ans, personnage du monde juridique au Québec... 2000 : Louis Quilico, 75 ans, baryton de réputation internationale... 1998 : Richard McDonald, 89 ans, l’inventeur avec son frère Mac du concept de fast food dans les années 1940... 1989 : Louis Chantigny, 57 ans, l’une des plus belles plumes du monde journalistique sportif au Québec.