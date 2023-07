Éjectés de leur télécabine télécabine à Mont-Tremblant: un mort et un blessé grave

Une personne est décédée et une autre se trouve dans un état très critique après avoir été éjectées de leur télécabine lors d’une balade en téléphérique à Mont-Tremblant, dimanche matin.

Vers 11h30, un opérateur de machinerie de chantier aurait percuté une télécabine qui se trouvait en altitude au milieu de la montagne avec à bord un homme et une femme.

Thierry Laforce / Agence QMI

«Sous la force de cet impact, les occupants de la gondole ont été projetés à l’extérieur de la gondole et ont terminé leur chute sur les pistes de ski», a mentionné le porte-parole de la Sûreté du Québec Éric Cadotte, précisant que la gondole est, elle, restée accrochée à son câble d’acier.

Des manœuvres de réanimation ont été tentées. Le décès d’une des deux personnes a été constaté à l’hôpital en après-midi.

Thierry Laforce / Agence QMI

L’autre personne repose dans un état jugé très critique. Elle a été transférée dans un centre hospitalier de Montréal afin de soigner des blessures qui mettent sa vie en danger.

Thierry Laforce / Agence QMI

L’âge des occupants, qui se trouvaient en visite à Mont-Tremblant, est toujours inconnu.

Les enquêteurs des crimes majeurs sont actuellement afin de faire la lumière sur cette tragédie.

Thierry Laforce / Agence QMI

«C’est très difficile d’accès l’endroit où la collision a eu lieu. Le temps de se rendre et de comprendre les causes et circonstances de l’événement, ça risque de prendre quand même un certain temps», a expliqué le sergent Cadotte.

Aucune information n’a été donnée quant à la nature du chantier de construction qui se trouve sur les pentes de ski. Des enquêteurs de la CNESST se sont toutefois rendus sur place afin de préciser les circonstances de l’incident.

Photo Julien Crosby

«Des vérifications se poursuivent afin de mieux comprendre ce qui s’est passé», a indiqué Antoine Leclerc-Loiselle, porte-parole de l’organisme.

La station de ski a décidé de mettre fin à toutes ses activités dimanche, dont le Festival international du blues de Tremblant «par respect pour l’ensemble des gens sur le site», a précisé sa porte-parole Annique Aird.

Le centre de villégiature s’est donc vidé de ses visiteurs en après-midi. Seules quelques personnes se promenaient au pied des pistes, déconcertées devant les multiples affiches mentionnant que les services offerts étaient fermés pour la journée.