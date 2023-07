Femme astronaute à 48 ans: pourquoi pas?

Dans son nouveau roman, Les Extraordinaires, Julien Sandrel raconte l’histoire extraordinaire d’Anna, une femme marquée par la perte et le chagrin, qui se retrouve au cœur d’un programme de sélection pour futurs astronautes. Petite, Anna rêvait d’aller dans l’espace. Aujourd’hui, elle se rapproche de son rêve... et rencontre en même temps d’autres personnes résilientes et combatives, chacune à leur façon. Elles participent aussi au programme et ont nommé leur groupe « Les Extraordinaires » : des gens qui croient en leurs rêves.

À la fin de la quarantaine, Anna n’est pas devenue astronaute, mais plutôt médecin généraliste. Pour son anniversaire, ses amis l’ont inscrite dans le plus grand secret au concours de l’Agence spatiale européenne.

L’organisation recrute ses futurs astronautes et cherche des candidats.

Anna les traite de fous et refuse, mais... se souvient qu’elle a promis à son plus jeune fils, atteint d’une maladie incurable, de réaliser ce rêve. Elle se lance donc dans l’aventure.

Lors de la première épreuve de sélection, elle fait la connaissance de plusieurs candidats potentiels qui, sachant que leurs chances de réussir sont minces, persévèrent. Ces amoureux de l’espace sont courageux et drôles : ils ont décidé de s’appeler « Les Extraordinaires ». Ils découvrent ensemble que ce n’est peut-être pas la destination qui compte...

L’Agence spatiale européenne

« Le point de départ du roman, c’est quand je suis tombé sur un article sur l’appel à la candidature de l’Agence spatiale européenne, au début 2021, dans un grand quotidien français. J’ai toujours été intéressé par l’espace, mais plus par la dimension de découverte et d’exploration que par la dimension de devenir astronaute. Je n’ai jamais rêvé de devenir astronaute », dit l’écrivain, en entrevue.

« Dans l’article, ils expliquaient que l’Agence spatiale européenne avait décidé de faire bouger deux critères de recrutement par rapport à leur vague de recrutement précédente. Ils ont décidé de porter l’âge maximal à 50 ans et d’intégrer des personnes handicapées. »

« Chez moi, ça a fait tilt : je me suis dit que ça voulait dire qu’il y avait probablement des personnes qui avaient rêvé de devenir astronautes quand ils étaient enfants et qui s’étaient dit que ça ne serait pas pour eux. Que leur rêve était terminé pour des raisons diverses, qui avaient renoncé et qui voyaient là se rouvrir la porte de ce rêve. »

Julien Sandrel est aussi passionné par la thématique des rêves qu’on poursuit étant adulte.

« J’avais déjà exploré cela dans La Chambre des merveilles, de manière très différente. J’ai eu envie de créer deux personnages – Anna et Diego – qui finalement voient la porte de ce rêve d’enfant se rouvrir alors qu’ils pensaient que c’était terminé pour eux, puisqu’Anna avait 48 ans et que Diego était handicapé. »

Thématique féministe

D’autres thématiques se sont greffées à l’histoire, notamment celle des rêves et des projections, de l’importance de la famille, des secrets, des apparences. Julien Sandrel s’est aussi intéressé aux réalisations des femmes dans le domaine scientifique.

« Je suis un scientifique, à la base : je suis ingénieur et ma femme dirige un laboratoire de recherche médicale. Elle est en première ligne de toutes les problématiques de plafond de verre et des difficultés pour les femmes dans les sciences, même dans les sciences de la vie. »

Il s’est beaucoup documenté sur le parcours des futurs astronautes et a découvert plusieurs faits intéressants.

« Sur tous les astronautes qui sont partis dans l’espace, il y a 90 % d’hommes et 10 % de femmes. Je le raconte un petit peu dans le livre : il y a eu des mécaniques qui ont été mises en œuvre pour empêcher les femmes de partir dans l’espace. »

Julien Sandrel est né dans le sud de la France et vit à Paris.

De formation scientifique, il a décidé de changer de carrière et de se consacrer à l’écriture après 15 ans en entreprise.

Le roman qui l’a fait connaître, La Chambre des merveilles, a connu un succès phénoménal depuis sa parution et a été adapté au cinéma et en bande dessinée.

Tous ses romans sont des best-sellers : La vie qui m’attendait, Les Étincelles, Vers le soleil.

EXTRAIT

« La cour de l’école maternelle est pleine à craquer.

Le parterre de parents est impressionnant, du haut de ce modeste édifice que mon instituteur, M. Dubois appelle pompeusement la grande scène, mais qui n’est rien d’autre qu’une simple estrade assemblée à la va-vite pour l’occasion.

Les mains croisées, aussi sage qu’à mon habitude, je fredonne, entourée de mes camarades de classe, cette chanson que j’appréciais encore il y a quelques semaines, mais qui m’ennuie désormais profondément – M. Dubois étant peu friand d’improvisation, les longues répétitions ont eu raison de mon intérêt pour Gérard Lenorman.

‘‘ Je viens te chanter la ballade, la ballade des gens heureux...’’ »