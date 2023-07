Un premier roman brutal et violent: quand deux amis d'enfance, séparés par la dureté de la vie, commettent une agression raciste

Avec Sangs mêlés, l'auteur John Vercher signe un roman noir ébène qui met en scène deux hommes dont l’amitié se conjugue désormais au moins-que-parfait.

Après avoir fait trois ans de prison pour détention de drogue avec intention de la revendre, Aaron vient d’être relâché. Et à peine dehors il ne pourra s’empêcher d’aller retrouver Bobby, son seul véritable ami.

Photo fournie par les Éditions Les Arènes

À l’adolescence, les deux garçons étaient liés par une passion commune, les comics.

Tant pis si l’un préférait ceux de Marvels et l’autre ceux de l’univers DC ! Tant pis aussi si, à l’école, la plupart des élèves les méprisaient ouvertement. Ensemble, ils pouvaient tout affronter, tout supporter. Mais là, lorsqu’Aaron se pointera, Bobby ne le reconnaîtra pas. Avec son crâne rasé, son cou de taureau, sa montagne de muscles, son corps couvert de tatouages néonazis et ses Doc Martens à lacets rouges, Aaron n’a plus rien à voir avec celui qu’il était.

D’ami à ennemi

Malgré la crainte que lui inspire ce nouvel Aaron, Bobby acceptera de l’accompagner dans l’un des rares casse-croûtes de North Oakland ouverts la nuit. Erreur.

Sans raison valable, à l’issue d’une bête altercation, Aaron fracassera la gueule d’un jeune Noir à coups de brique. Un truc que l’ancien Aaron n’aurait jamais fait, ni même songé à faire. Pendant que tout le monde suit avec passion le procès d’O. J. Simpson — l’intrigue se déroule en 1995 —, Bobby est persuadé que tôt ou tard, la police va venir l’arrêter pour complicité d’agression raciste.

Cela dit, il craint bien plus encore son ami, dont la fureur ne semble plus avoir de limites. Un bon premier roman qui nous réserve quelques surprises, l’histoire familiale de Bobby ne manquant ni de piquant ni de tragique.

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

L’orageuse

Photo fournie par les Éditions Albin Michel

Aujourd’hui, presque plus personne ne sait qui est Louise Colet. En son temps, elle a pourtant été célèbre. En plus d’avoir été la maîtresse de Gustave Flaubert, elle a côtoyé de près les grands de son époque (dont Victor Hugo et Charles Baudelaire), publié plusieurs livres et remporté de prestigieux prix littéraires. Ce roman la fait revivre et nous la raconte.

Un été à Nantucket

Photo fournie par les Éditions Le livre de poche

Le temps d’un été, celui de l’année 1969, on va côtoyer les Foley-Levin et découvrir que tous n’auront pas la chance d’aller le passer à Nantucket, où habite la grand-mère du clan. Tiger a été convoqué pour rejoindre l’armée américaine, Blair est trop enceinte pour se déplacer et Kirby va préférer aller travailler sur une autre île. Une jolie chronique familiale, à lire les pieds dans le sable !

Le Routard Québec et Ontario 2023-2024

Photo fournie par les Éditions Hachette

Un guide qui tombe à pic pour celles et ceux qui comptent passer sous peu leurs vacances dans notre belle province ou du côté de l’Ontario. On peut y piocher des idées d’itinéraires en fonction du temps qu’on a et, toujours avides de bonnes adresses pas trop chères, les membres de l’équipe du Routard nous proposent quantité d’activités, de restos ou d’hébergements à prix doux.

Japon — Le livre de la cuisine végétarienne

Photo fournie par les Éditions Phaidon

L’épaisse couverture cartonnée de ce livre protège plus de 250 recettes végétariennes venues tout droit de l’empire du Soleil levant. De nombreux ingrédients risquent ainsi de nous sembler parfois un peu déroutants (comme les prunes aigres salées, les feuilles de shiso vert, les pousses de nénuphar ou le kombu). Mais grâce aux explications de l’autrice, on apprendra à les démystifier — et à les apprécier ! — un à un.

Frissons garantis

Photo fournie par les Éditions de La Martinière

Sarek

En voyant le titre de ce polar, les fans d’Arsène Lupin vont sûrement sourire en songeant à L’île aux trente cercueils, dont l’intrigue se situe sur l’île fictive de Sarek. Mais dans la « vraie vie », il y a aussi un Sarek. Celui du Parc national de Sarek, qui se trouve tout au nord de la Suède, aux confins de la Laponie.

Anna et Henrik se préparent à aller faire de la randonnée en montagne. Pour eux, il s’agit d’un genre de rituel. Tous les étés, ils partent comme ça quelque part avec leur bonne copine Milena. Sauf que cette année, ce sera un peu différent.

D’abord parce que Milena a maintenant un petit ami, Jacob. Ensuite parce que ce petit ami va les accompagner et qu’à cause de lui, ils vont tous se rendre à Sarek.

nature sauvage et hostile

Dès les premières pages du livre, on sait que les choses ont mal tourné, très mal tourné. Anna a été transportée en hélicoptère à l’hôpital de Gällivare et un inspecteur l’interroge pour tenter de savoir ce qui est arrivé aux autres, portés disparus.

La romancière suédoise Camilla Grebe dit de ce livre que c’est l’un des meilleurs romans à suspense qu’elle ait lus. On n’est pas loin de penser presque pareil.