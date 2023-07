FEQ: bilan positif malgré la pluie pour les restaurateurs et les festivaliers

Alors que le rideau tombera lundi soir sur le Festival d’été de Québec (FEQ), plusieurs acteurs de la restauration garderont une impression positive de l’édition 2023, légèrement gâchée par les aléas de la météo.

«On a connu de très bons soirs la première semaine, puis ça s’est calmé un peu de lundi à jeudi à cause de la météo et des annulations [de spectacles]. Au final, je dirais que ça reste une bonne année, mais c’était plus inégal», constate Simon, un serveur au restaurant Les 3 Brasseurs sur la Grande Allée.

«Pas faits en chocolat»

Plusieurs centaines de personnes ont passé des heures sous la pluie battante en attendant l’ouverture du site en vue du spectacle de Green Day, sur la scène Bell. Le Journal en a profité pour recueillir les impressions de ces courageux et courageuses par rapport à l’édition du festival qui s’achève.

Bien assis sur leurs chaises de camping, les frères Samuel et Carl-André Lachance se sont dits très satisfaits de leur expérience globale, malgré les caprices de dame Nature.

Photo Le Journal de Québec / Vincent Desbiens

«C’est une bonne édition au niveau de la programmation et ça rejoint pas mal de monde, explique le premier. [...] La première semaine, il faisait trop chaud, mais c’est pas grave. La pluie non plus ça ne nous dérange pas, on n’est pas faits en chocolat!»

Files d’attente

D’autres, comme Alexis Ouellet, ont été surpris par l’achalandage sur les sites du Festival lors des «grosses soirées». L’accès aux toilettes, aux kiosques de restauration et aux fontaines d’eau était plus difficile qu’à l’habitude, selon lui.

Photo Le Journal de Québec / Vincent Desbiens

«C’était une belle expérience, mais je trouve qu’il y avait plus d’attente que dans les années précédentes pour les fontaines d’eau et les toilettes», souligne-t-il, appuyé par son ami Mathieu Marois-Aubert.

Les deux comparses qui ont remporté la chicken run pour le spectacle des Foo Fighters, samedi dernier, soutiennent toutefois que l’attente était tout à fait justifiée pour avoir accès à «des artistes connus mondialement».