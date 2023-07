Les rendez-vous culturels de la capitale

À l’aube d’une nouvelle semaine, les activités culturelles se bousculent annonçant qu’il est temps de libérer son agenda pour aller à la rencontre de l’art !

Orchestre national des jeunes du Canada

Photo tirée de la page Flickr de l’organisation

Palais Montcalm

18 juillet, 19 h 30

Dans le cadre de sa tournée Aurora 2023, l’Orchestre national des jeunes du Canada (NYO Canada) s’arrête à Québec. Quatre-vingt-trois des plus brillants jeunes musiciens classiques d’aujourd’hui monteront sur scène sous la direction du maestro Sascha Goetzel pour interpréter diverses œuvres, dont celle de la compositrice canadienne lauréate d’un prix JUNO Jocelyn Morlock, My Name is Amanda Todd, ainsi que les Tableaux d’une exposition de Moussorgski/Ravel.

►De 1 $ à 80 $, palaismontcalm.ca

Festif ! de Baie-Saint-Paul

Photo Félix Renaud

Plusieurs endroits à Baie-Saint-Paul

Du 20 au 23 juillet

Pour une 14e année, Baie-Saint-Paul sera en mode Festif ! pendant quatre jours, alors que le mythique festival s’éclatera avec une programmation paritaire qui réunira 95 artistes. Parmi ceux-ci: Amyl and The Sniffers, Simon Kearney, Vulgaires Machins, Daniel Bélanger, Maryline Léonard, Dumas, Les Trois Accords, Bleu Jeans Bleu, Sara Dufour, Valaire, DakhaBrakha, Milk & Bone, Mononc’ Serge, Anonymus et plusieurs autres artistes d’ici et d’ailleurs.

►Gratuit, billets de 15 $ à 40 $, passeports à 100 $, 300 $ et 400 $ (frais en sus), lefestif.ca

Avenged Sevenfold

Centre Vidéotron

21 juillet, 18 h 30

Le groupe Avenged Sevenfold, tête d’affiche multiplatine et célèbre groupe de heavy metal, arrive à Québec porté par sa tournée Life is But A Dream... avec la participation d’Alexisonfire en première partie. Ensemble, ils enflammeront la scène du Centre Vidéotron.

►À partir de 47 $, gestev.com

Événement Félix Leclerc

Photo tirée de la page Facebook du Havre musical de l’Islet

Havre musical de l’Islet

21, 22, 23 juillet, heures variées

Le Havre musical de l’Islet à L’Isle-aux-Coudres consacre une fin de semaine entière à un géant d’ici, Félix Leclerc. En compagnie de sa fille Nathalie Leclerc (La voix de mon père), Norah chante Félix, Stéphan Côté et Johanne Blouin (Merci Félix), renouez avec l’œuvre de ce poète dans un environnement paradisiaque.

►Gratuit, contribution volontaire de 20 $ suggérée, havremusicaldelislet.ca

Mathieu Dufour Beau temps, mauvais temps

Photo tirée du site web de l’artiste

Agora du Port de Québec

21 juillet, 20 h

Inspiré par les étés de sa jeunesse, lorsqu’il suffisait d’aller cogner à la porte de ses amis pour aussitôt tous se retrouver à jouer dehors, c’est ce que l’humoriste Mathieu Dufour fera cet été en présentant des spectacles extérieurs Beau Temps, Mauvais Temps.

►55,49 $, agora.portquebec.ca

Mike Ward Sous écoute

Centre Vidéotron

22 juillet, 20 h

Pour la toute première fois, Mike Ward part en tournée avec son célèbre podcast Sous Écoute ! Accompagnés d’invités surprises, ils parleront de tout et de rien, sans script et sans censure. Il faut être là, pour vivre ce moment unique.

►À partir de 40 $, gestev.com

Subjectivités en dialogue

Photo fournie par Culture Beauport

Couvent de Beauport

Jusqu’au 3 septembre

Culture Beauport présente l’exposition Subjectivités en dialogue des artistes peintres Agathe Legendre et Sophie Ouellet, qui combine deux propositions artistiques abstraites, Mythos et Louanger les orages. Ainsi, les visiteurs peuvent observer deux pratiques qui témoignent de la diversité et des possibilités de l’art abstrait, tout en faisant vivre une expérience sensorielle riche de sens, de couleurs et de mouvements.

►Gratuit, culturebeauport.com

Riopelle à Saint-Thuribe

Photo fournie par l’événement

Église de Saint-Thuribe dans Portneuf

Jusqu’au 3 septembre

Dans le cadre de l’événement Riopelle à Saint-Thuribe qui présente une programmation variée, un bestiaire original de Jean Paul Riopelle, composé de 21 œuvres réalisées en 1968, alors qu’il vivait à Paris, est présenté pour la première fois en une seule exposition. Il s’agit d’eaux-fortes, une technique consistant à imprimer une composition à partir d’une plaque en métal sur laquelle le motif a été gravé.

►Gratuit, exporiopelle.com