Pas de panique chez les Alouettes

Malgré une séquence de trois défaites, les Alouettes et leur entraîneur-chef Jason Maas sont loin de céder à la panique.

«Il faut parfois perdre pour apprendre à gagner», répétait Maas, après le revers de 35 à 27 subi face aux puissants Argonauts de Toronto, vendredi soir, au stade Percival-Molson.

Une victoire aurait évidemment été bien accueillie alors que la formation montréalaise profite d’une semaine de congé et ne jouera son prochain match que le 30 juillet. Avec un dossier de 2-3, les Alouettes demeurent toutefois au cœur de la course dans la section est, à égalité avec les Tiger-Cats de Hamilton et le Rouge et Noir d’Ottawa. Les Argonauts, champions en titre de la Coupe Grey et invaincus en quatre parties, sont pour leur part confortablement en tête.

«Nous avons un bon groupe de gars et j’aime notre manière de travailler, a résumé l’entraîneur. Nous avons joué contre trois bonnes équipes et nous avons bataillé. L’effort est là et le désir de vaincre aussi. On a une bonne éthique de travail et chaque joueur croit en l’un et l’autre. Nous sommes ensemble et nous avons simplement à passer à travers ça.»

Après cette série de défaites contre Winnipeg, la Colombie-Britannique et Toronto, le calendrier sera davantage propice aux victoires au cours du prochain mois. Après l’affrontement contre les Stampeders de Calgary pour conclure juillet, les Alouettes ont rendez-vous successivement avec les Tiger-Cats de Hamilton, les Roughriders de la Saskatchewan et le Rouge et Noir d’Ottawa pour entamer le mois d’août.

«C’est une question de temps, a mentionné Maas. Nous avons une semaine de congé pour nous recharger et revenir meilleurs.»

Un quart-arrière optimiste

Malgré la défaite contre les Argonauts, force est d’admettre que les Alouettes ont montré de belles choses durant ce match, surtout à l’offensive.

«Je suis fier de notre groupe et, pour être honnête, les joueurs dans ce vestiaire restent unis et ne sont pas débinés», a indiqué le quart-arrière Cody Fajardo.

«Notre ligne à l’attaque a bien fait en faisant face à un front défensif de qualité, a par ailleurs mentionné Fajardo. Si nous continuons à jouer de la sorte en équipe, nous gagnerons beaucoup de matchs.»

Vanté par Tyler Snead

Mieux protégé, Fajardo a complété la rencontre face aux Argos avec 26 passes complétées en 36 tentatives pour des gains de 281 verges par la voie aérienne. Il a rejoint trois fois le receveur de passes Tyler Snead pour des touchés, étant par ailleurs intercepté à deux occasions. Austin Mack et Kaion Julien-Grant ont encore une fois été ses cibles préférées, souvent sur de courtes passes.

«Cody a fait un excellent travail en me trouvant dans la zone des buts, a humblement souligné Snead. Il m’a bien lancé le ballon. Il a rendu mon travail facile, je devais juste l’attraper.»