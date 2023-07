Tom Cruise et «Mission: Impossible» dominent le box-office nord-américain

Le septième «Mission: Impossible», où Tom Cruise se débat contre une intelligence artificielle hors de contrôle, domine le box-office nord-américain, selon des estimations provisoires dimanche du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

L'opus de Paramount a engrangé 52,6 millions de dollars pour son premier week-end de sortie.

Quelque 27 ans après le premier film, «Mission: Impossible Dead Reckoning» a été tourné aux quatre coins du monde et est prévu en deux parties. Les fans de cascade seront comblés.

En deuxième place, «Sound of Freedom», thriller encensé par les milieux conservateurs américains et qui racontent le combat d'un agent démissionnaire contre le trafic sexuel d'enfants en Colombie, a engrangé 27 millions de dollars de recettes.

Ses détracteurs accusent ce film de faire écho à des théories du complot véhiculées par la nébuleuse QAnon dénonçant une supposée cabale pédocriminelle internationale.

Si le studio à l'origine du long-métrage, Angel Studios, a assuré s'en tenir à la vérité, l'acteur principal Jim Caviezel et l'agent qui a inspiré l'histoire du film Tim Ballard ont tous deux relayés certains de ces théories.

Le dernier volet de la saga d'horreur «Insidious: The Red Door», dans lequel un père et son fils combattent des démons, est quant à lui rétrograder de la première à la troisième place, avec 13 millions de dollars de recettes.

C'est plus que le grand succès «Indiana Jones et le cadran de la destinée», qui récolte pour son troisième week-end de sortie seulement 12 millions de dollars et figure en quatrième position.

Le long-métrage d'animation «Elémentaire», conte fantastique du studio Pixar (Disney) qui place l'immigration en trame de fond, ferme le ban du top 5 à 8,7 millions.

Voici le reste du top 10:

6 - «Spider-Man: Across the Spider-Verse» (6 millions de dollars)

7 - «Transformers: Rise of the Beasts» (3,4 millions)

8 - «Le Challenge» (3,3 millions)

9 - «Joy Ride» (2,6 millions)

10 - «La petite sirène» (2,4 millions)