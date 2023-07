Tour de France : Hugo Houle termine 13e

Le Québécois Hugo Houle a franchi la ligne d’arrivée en 13e position lors de la 15e étape du Tour de France, dimanche, à Saint-Gervais Mont-Blanc.

Le cycliste de l’équipe Israel-Premier Tech a ainsi signé son meilleur résultat de l’édition 2023 de la prestigieuse compétition. Rappelons que l’athlète de 32 ans avait terminé 20e lors de l’étape du 3 juillet dernier. Avec son résultat du jour, le natif de Sainte-Perpétue gagne 14 places au classement général et occupe dorénavant le 46e rang.

Houle a conclu l’épreuve du jour cinq minutes et 31 secondes après le vainqueur du jour : le Néerlandais Wout Poels (Bahrain Victorious).

Ce dernier a franchi les 179 km entre les Gets les Portes du Soleil et Saint-Gervais Mont-Blanc en 4h40:45. Il était en solitaire pour mettre fin aux hostilités, lui qui a fait partie d’une échappée en début de course.

Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) est toujours le détenteur du maillot jaune. Il a maintenu son avance de 10 secondes au classement général.

Le Québécois Guillaume Boivin (Israel-Premier Tech) a fini 135e, tandis que le Canadien Michael Woods (Israel-Premier Tech) a pris le 67e rang. Le vainqueur de la neuvième étape du Tour de France 2023 occupe maintenant le 38e rang du classement. Il a donc perdu six positions.