Une femme de 24 ans est portée disparue à Québec

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) demande l’aide du public pour retrouver une jeune femme de 24 ans.

Isabelle Fortier a été vue pour la dernière fois le 9 juillet à la Brûlerie Saint-Roch, sur la rue Saint-Joseph, et n’a pas été revue depuis.

Elle mesure 1,65 m (5 pi, 4 po) et pèse 52 kg (114 lb). Elle a les cheveux bruns, les yeux bruns et parle également français et anglais.

Les autorités ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Le poste de commandement ainsi que l’Unité de recherche et de sauvetage du SPVQ sont présentement dans le stationnement à l’intersection de la rue Dorchester et de la rue Sainte-Hélène afin d’obtenir des informations qui pourraient faire progresser les recherches.