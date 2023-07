Télé: la ville de Chicago en 10 séries

Si New York et Los Angeles s’exposent souvent dans les séries, Chicago s’impose aussi de belle façon. La ville des vents est magnifique et s’adapte à toutes les époques. Elle illustre toutes les classes sociales et propose une variété d’atmosphères étant donné sa situation géographique sur le bord du lac Michigan. On profite de sa plage, des structures de son train suspendu, de ses gratte-ciel modernes, de ses édifices historiques, de son urbanité et ses graffitis, de sa diversité culinaire. De nombreux talents, tant en humour, en musique, qu’en télévision sont issus de Chicago. Regard sur la ville en 10 séries pour télévorer la ville des vents, préparer votre prochain séjour ou y voyager par procuration.

The Oprah Show

Photo Emmanuelle Plante

Qui dit Chicago, dit Oprah Winfrey. Véritable institution, le talk-show d’après-midi qui a connu 25 saisons était enregistré dans le quartier Near West Side adjacent à West Loop où la productrice et animatrice avait fondé Harpo Studio. Il figure dans le palmarès des 50 émissions les plus marquantes du TV Guide et détient toujours le record de l’émission de jour qui a connu les plus grosses cotes d’écoute. Si le studio n’existe plus et qu’elle a déménagé en Californie, une murale marque l’importance de la grande dame pour la ville et pour la télévision.

The Bear

Photo fournie par FX

Récent succès tourné à Chicago, The Bear se déroule dans un snack à sandwichs italiens au bœuf. Camy est un jeune chef qui a aiguisé ses couteaux dans de grands restaurants new-yorkais. Le décès de son frère le ramène à Chicago où il prend possession de son resto. Les épisodes brillamment scénarisés, filmés et joués avec beaucoup d’authenticité se dévorent rapidement. Si vous passez par le quartier de River North, faites un détour par le célèbre Mr Beef sur Orleans St. Véritable institution depuis plus de 70 ans, on y sert le vrai sandwich au bœuf italien en sous-marin pour moins de 10 $. C’est là que ce sont tournées les deux saisons de The Bear. Vous en reconnaitrez tous les coins.

Photo Emmanuelle Plante

Disponible sur Disney+

La 2e saison débarque dès le 19 juillet

Shameless

Photo tirée du Instagram @shameless

Pendant 11 saisons (2011-2021), nous avons suivi les déboires de la famille Gallagher qui habite le quartier de Canaryville. Rappelons que Frank est alcoolique et que l’argent de l’aide sociale lui brûle entre les doigts. Depuis que sa femme l’a abandonné, il élève difficilement sa famille de six enfants. Fiona, l’aînée, tente d’être un pilier pour les autres. C’est une série crue. On y expose le quotidien d’un quartier défavorisé avec des personnages qui vivraient sans doute mieux sans leur père. Dans les faits, les maisons de Gallagher et de Kevin et Veronica se trouvent sur South Homan Avenue dans North Lawndale. Si un pèlerinage vous dit !

Photo Emmanuelle Plante

Disponible sur Netflix

The Bob Newhart Show

Photo Emmanuelle Plante

L’acteur et humoriste originaire de l’Illinois a connu la popularité dans les années 70 alors qu’il avait son propre sitcom. Il y incarnait Robert Hartley, un psychologue de Chicago dont on suivait les consultations, mais aussi le quotidien familial. Bien que la comédie fut enregistrée en studio devant public, c’est la façade du 5901 North Sheridan Road, dans le quartier Edgewater, qui a été utilisée pour présenter son appartement. Fait amusant : une statue du Dr Hartley, personnifié par Newhart, se trouve actuellement au bout du quai (Navy Pier). Un canapé permet aux passants de s’offrir une consultation avec le célèbre personnage.

ER

Photo fournie par NBC

On l’oublie, mais la référence en matière d’émissions médicales, créée par Michael Crighton, se déroulait à Chicago. De 1994 à 2009 (15 saisons), nous avons suivi le quotidien d’une équipe médicale du County General Hospital inspirée du Cook County Hospital transformé depuis en hôtel Hyatt. C’est cette série qui a révélé le côté sexy de George Clooney, le hissant au rang de superstar.

Disponible sur Prime Video

The Chi

Photo fournie par Disney+

The Chi, dont la 6e saison sort le 4 août, nous transporte dans le South Side de Chicago où la drogue, la corruption et la violence sont présentes. La série s’ouvre d’ailleurs sur un événement tragique qui fait deux victimes et qui va bouleverser la communauté afrodescendante. On y suit principalement quatre personnages aux âges et aux parcours différents. Ronnie, homme au passé trouble qui s’avère le père d’une victime, le jeune Kevin, témoin d’un meurtre, Brandon, un chef qui rêve d’ouvrir son restaurant et Emmett, ami de l’autre victime, grand séducteur dont les responsabilités sont appelées à changer. Cette série « chorale » aborde la dureté de leur milieu et le deuil, mais surtout la volonté d’aspirer à une meilleure vie et d’y trouver sa place. Lena Waithe (Master of None) en est la créatrice, le rappeur Common, le producteur. Tous deux sont nés à Chicago.

Disponible sur Disney+

The Good Wife

Photo fournie par CBS

Alicia Florrick habite le quartier cossu le Cook County où son mari politicien est pris au cœur d’un scandale sexuel l’obligeant à reprendre sa carrière d’avocate. Ils ont déménagé en banlieue, à Highland Park, pour élever leurs enfants.

Disponible sur Prime Video

Chicago Fire

Photo fournie par NBC

La populaire franchise de NBC, dont la 12e saison est en tournage, trace le quotidien des pompiers de la caserne 51. Des histoires d’explosions, de pyromane et autres incidents dramatiques s’entremêlent à la vie personnelle de ces premiers répondants qui conjuguent avec le stress, l’adrénaline, la culpabilité et l’héroïsme. Dans la vie, la série se tourne à la caserne 18 sur South Blue Island Avenue et le Molly’s Pub, où les protagonistes aiment se réunir, qui est en fait le Lottie’s Pub sur la rue Cortland West dans le quartier Bucktown.

Disponible sur Prime Video et sur TVA+

Chicago P.D.

Deux ans après le succès de Chicago Fire, les créateurs ont développé son pendant policier. Dix saisons sont actuellement disponibles. On y retrouve Hank Voight qui dirige le département de police du district 21 où évoluent aussi bien des patrouilleurs que des enquêteurs. L’équipe tourne régulièrement dans le quartier Pilsen et le poste est en fait le département universitaire de la police, le UIC Police Headquarters érigé au 943 West Maxwell Street.

Vendredi 21 h sur Noovo

Disponible sur Prime Video

Chicago Med

Photo fournie par NBC

Face au succès des franchises « pompier » et « police », et juste avant la franchise « avocat », on a misé une fois de plus sur les médecins en 2015. Huit saisons plus tard, l’équipe médicale du centre hospitalier d’urgence sévit toujours au Gaffney Medical Center qui est en fait le Rush University Medical Center sur West Congress Parkway. Il n’est pas rare que les personnages de Fire, P.D., Med et Justice se croisent chez Molly’s. Vivre sur l’adrénaline dans une grande ville américaine exige des petits moments de détente bien mérités.

Mardi 20 h sur Noovo

Disponible sur Prime Video

Avec la collaboration de Choose Chicago