3 nouveautés à ne pas manquer dans Charlevoix cet été

Incontournable de nos étés, la région de Charlevoix ne se contente plus de déployer ses paysages époustouflants, mais pour notre plus grand bonheur, elle les met en valeur grâce à des artistes talentueux qui savent marier la sonorisation, la lumière et ainsi créer de la magie. Voici des nouveautés à ne pas manquer.

1. Le Vol de l’oiseau mécanique

Lise Giguère

À tout seigneur, tout honneur, commençons le périple par «Le Vol de l’oiseau mécanique», le tout premier carrousel nocturne à flanc de montagne. À la nuit tombée, il faut se rendre au sommet de la station Le Massif où de petits flambeaux attendent le voyageur pour guider ses pas sur le sentier menant à une remontée mécanique. Ainsi, entre ciel et terre, nous voilà devenu oiseau dans cette descente vers le fleuve à la lueur de la lune et des étoiles. À la base, on reprend les lanternes pour suivre à nouveau un sentier qui conduit à un autre télésiège qui, celui-là, remonte vers le sommet. C’est de là que la magie se déploie en neuf tableaux réalisés par L'Atelier Occhio dont plusieurs des membres ont collaboré avec Céline Dion ou le Cirque du Soleil.

Ce parcours circulaire de six kilomètres incluant marche et deux envolées n’est malheureusement pas accessible aux personnes à mobilité réduite ou aux tout-petits.

Jusqu’au 4 septembre. Coût $ 39,50

Il est possible de bonifier son expérience en s’offrant un souper au Camp Boule, la buvette de montagne du Massif. Au menu : repas trois services servi entre 18h et 20h, juste à temps pour le début des représentations. Coût : 69,62$

On peut également dormir dans l’un des magnifiques chalets ou refuges du Massif.

Info : www.lemassif.com

2. Cité Mémoire Charlevoix

Lise Giguère

Pendant ce temps, environ 50 km vers l’est, à La Malbaie-Pointe-au-Pic, il ne faut surtout pas rater «Cité mémoire Charlevoix». Dès la tombée de la nuit et ce jusqu’à 23h, cinq tableaux artistiques se déploient en différents lieux pour raconter l’histoire de ce coin de pays.

Cet événement multimédia développé par la compagnie Montréal en histoires, en collaboration avec Tourisme Charlevoix, a été conçu par Michel Lemieux et scénarisé par Michel Marc Bouchard.

Le plus impressionnant et le plus majestueux tableau est celui sur la falaise de Pointe-au-Pic, près du Café de la gare, face au fleuve. Ce sont cinq tableaux que l’on découvre à pied, mais qu’il est aussi possible de faire en auto, le tout gratuitement, et ce, toute l’année. À cela s'ajoutent jusqu’à 70 points d’intérêt via l’application Cité Mémoire (www.montrealenhistoires.com)

3. L'Île mystérieuse

Lise Giguère

Pour terminer la soirée en beauté, on se rend à L’Île mystérieuse, la nouvelle acquisition du chef Dominique Truchon de la réputée auberge-bistro Chez Truchon. Jouxtant l’auberge, son Île mystérieuse est un lounge des plus modernes, une petite boutique et surtout une magnifique petite exposition sur l’univers de Jules Vernes. Issue d’une collection personnelle, cette exposition renferme de nombreux petits trésors comme un globe terrestre qui ornait le bureau de Jules Vernes, des œuvres originales de l’artiste, des dessins, des jeux, etc. Un véritable voyage dans l’univers de celui à qui l’on doit Le tour du monde en 80 jours et, bien entendu, L’île mystérieuse.

Info : www.ilemysterieuse.com

Autres nouveautés

Afin de favoriser la venue de touristes québécois et de leur faire découvrir son offre, le Club Med de Charlevoix propose des passes à la journée, à la soirée ou complètes permettant de profiter de toutes leurs installations avec repas et boissons à volonté. Info: www.lemassif.com

On visite l’exposition Riopelle et l’art populaire: objets trouvés, dérobés ou volés au Musée de Charlevoix de la Malbaie. Une bien chouette petite expo, réalisée avec Yseult, la fille du peintre. Elle permet de découvrir un aspect amusant et très humain de ce peintre dont on souligne le 100e anniversaire de naissance. Info: muséedecharlevoix.qc.ca

Lise Giguère