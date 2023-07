«Artika»: l’Aquarium du Québec lance une nouvelle attraction immersive... et rafraîchissante

L’Aquarium du Québec propose une toute nouvelle attraction des plus rafraîchissante nommée Artika, une projection immersive qui permet de découvrir le quotidien des espèces animales vivant en Arctique.

Artika est accessible depuis lundi matin, à l’Aquarium du Québec. Avec cette chaleur, le moment était tout indiqué pour lancer la nouvelle attraction, puisque les projections immersives ont lieu dans deux pièces réfrigérées pour reproduire le climat polaire.

Les visiteurs peuvent en découvrir davantage sur la vie des ours blancs, des morses, des narvals, des bélugas et des renards arctiques.

«On voit vraiment la beauté de l’Arctique, c’est ce que l’on veut mettre en valeur. Il y a trois projections principales sur trois écrans et l’objectif est de sensibiliser les gens sur les changements qui s’en viennent avec les changements climatiques», souligne Emmanuelle Péquin, responsable de l’éducation à l’Aquarium du Québec.

Pour rendre l’expérience un peu plus réaliste, la salle de projection a été construite en forme de glacier. Également, en simultané avec la projection principale, une seconde projection de style documentaire met de l’avant les différentes facettes de cette région et lève le voile sur l’impact des changements climatiques sur les peuples qui y vivent.

Des sculptures de glace ont aussi été fabriquées dans un second conteneur réfrigéré et les visiteurs peuvent s’y prendre en photo.

Détente en Arctique

Une «zone polaire» de détente a été installée à proximité des conteneurs réfrigérés. D’énormes coussins – qui reproduisent la forme que peuvent avoir les glaciers – ont été placés un peu partout dans cette zone de détente dont le décor rappelle l’Arctique.

«Les gens peuvent y faire des pique-niques, on va ajouter des tables et les enfants peuvent s’y amuser», ajoute l’éducatrice.

Artika est une nouvelle attraction qui a été réalisée sur une période de six mois, avec des investissements de 200 000$. Ce qui est très rapide et peu coûteux, estime Mme Péquin.