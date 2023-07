Au moins un mort dans une violente collision à Saint-Gédéon

Une collision entre une moto et un véhicule a fait un mort et deux blessés graves, lundi soir, à Saint-Gédéon, au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Selon la Sûreté du Québec (SQ), la collision est survenue vers 20h30 sur le rang des Îles, à l’intersection de la rue De Quen.

«Selon les premières informations, le véhicule qui circulait vers l’ouest sur la rue De Quen serait entré en collision avec la motocyclette dans laquelle prenaient place deux personnes, a dit Ève Brochu-Joubert, porte-parole de la SQ. Le décès d’un passager de la motocyclette a été constaté sur place. L’autre passagère de la moto et le conducteur du véhicule ont été transportés à l’hôpital. On craint pour leur vie.»

La vitesse pourrait être la cause de l’accident, selon les policiers. Un reconstitutionniste et des enquêteurs de la SQ se sont rendus sur place pour tenter de déterminer les causes et les circonstances de l’accident. La route est fermée dans le secteur. Un détour a d’ailleurs été prévu pour la circulation.