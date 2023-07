Bilan 2023: le Festival d'été de Québec a été pris par surprise par la popularité des concerts sur les Plaines

Malgré les têtes d’affiche qui se sont désistées et la météo capricieuse, les dirigeants du Festival d’été ont été pris par surprise par l’affluence sur les plaines d’Abraham. Personne ne s’attendait à devoir fermer le site deux fois durant l’événement.

• À lire aussi: Prise 2 pour Les Cowboys Fringants au Festival d’été: «Notre date chérie de l’été»

• À lire aussi: Green Day au Festival d’été: étourdissant party punk-rock

• À lire aussi: Sur scène avec Billie Joe Armstrong au Festival d’été: Alicia a réalisé son rêve

C’est pourtant ce qui est arrivé lors des concerts d’Imagine Dragons et Pitbull. Plus de 90 000 personnes, la capacité maximale du terrain, se sont entassées pour entendre leurs favoris.

Ça faisait huit ans, lors du passage des Rolling Stones en 2015, que les Plaines n’avaient pas été fermées.

«Les Rolling Stones, on s’y attendait. Cette année, on n’aurait jamais pensé. Je ne veux pas manquer de respect à nos artistes qui sont merveilleux, ce sont de gros noms, mais les Rolling Stones n’étaient pas sur les Plaines en 2023, ni Taylor Swift», dit le programmateur Louis Bellavance, en précisant que le FEQ n’avait jamais connu autant de soirées à plus de 60 000 personnes qu'en 2023.

Qu’est-ce qui s’est passé? Louis Bellavance répond en posant lui-même des questions.

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

«Est-ce que le FEQ est passé à un autre niveau en tant qu’événement? Est-ce que l’événement lui-même génère du monde sur le terrain avant que les artistes le fassent? On a fermé deux fois, mais il y a eu du monde tous les soirs. Je fais des prévisions et l’assistance m’a battu à chaque fois.»

Éviter les refus

La popularité du FEQ vient avec un revers : refuser des gens qui ont payé leur laissez-passer.

«Il y a une réflexion à faire sur la capacité d’accueil parce que cette situation pourrait se reproduire », indique Louis Bellavance, tout en admettant ne pas avoir de solution à proposer pour cet enjeu.

«Peut-on avoir les Plaines dans une autre configuration? Je dirais non pour le moment. Comment on va gérer ça? C’est une question pour nos équipes de gestion.»

Les bonzes sur place

Les foules monstres qui ont fait la fête avec Pitbull, Imagine Dragons, Green Day, les Foo Fighters et Lana Del Rey ne sont pas passés inaperçues dans l’industrie du spectacle, signale Louis Bellavance.

PHOTO DIDIER DEBUSSCHÈRE

«Personne dans la planète show-business n’ignore ce qui vient de se passer à Québec. Le niveau des agents internationaux qu’on a reçus, c’est du jamais-vu. Ça ouvre des portes.»

De nombreux artistes ont, encore en 2023, partagé leur appréciation après les concerts, rapporte M. Bellavance.

«J’ai eu beaucoup d’échos. Zach Bryan, ils ont trippé. L’équipe de Green Day nous a dit que c’est le meilleur festival dans lequel ils ont joué. Lana Del Rey a adoré.»

Il faudra maximiser le transport en commun, affirme le PDG du Festival d’été

Étant donné le début prochain des travaux de construction du tramway, le transport en commun devra être maximisé pour se rendre au Festival d’été au cours des prochaines années, estime le président-directeur général de l’événement.

«Le transport en commun va continuer à prendre de l’ampleur», prévoit Nicolas Racine.

Il ne croit pas devoir changer les sites actuels de concerts – les plaines d’Abraham, le parc de la Francophonie et la place de l’Assemblée-Nationale -, mais il s’inquiète pour leur accessibilité durant les travaux.

Il mise sur la capacité du FEQ à trouver rapidement des solutions lorsque survient un pépin.

«Nous discutons de certaines initiatives. Nous avons de bonnes idées, il faut voir si ça fonctionne, si c’est viable financièrement, mais on souhaite maximiser le transport en commun avec les travaux qui s’en viennent au cours des prochaines années.»

Quant à un retour des spectacles à Place d’Youville, qui a accueilli un mini-concert de Robert Charlebois cette année, il se contente de répondre que «toutes les options sont sur la table».