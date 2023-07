8 zecs parfaites pour faire du camping rustique au Québec

Une zec, soit une Zone d’Exploitation Contrôlée, est un territoire de chasse, de pêche et de plein air motorisé et non motorisé. On en retrouve une soixantaine au Québec, toutes administrées par des organismes sans but lucratif.

Il s’agit d’espaces verts parfaits pour pratiquer le camping rustique, c’est-à-dire sans services. De plus, les chiens y sont acceptés partout! Ça vous parle? Voici huit zecs parfaites pour un séjour de camping rustique au grand air.

1) Zec de la Rivière Nouvelle, Gaspésie

Ce terrain de camping situé aux abords de la rivière Nouvelle vous permet de poser votre tente face au cours d’eau. Une aire de jeux pour enfants en fait un endroit rêvé pour le camping en famille.

2) Zec Lavigne, Laurentides

Avec ses 176 lacs et près de 400 terrains de camping, dont 85 rustiques, cette zec est l’une des plus populaires du Québec. Située seulement à quelques heures de route de Montréal, la Zec Lavigne comprend également 40 km de sentiers pédestres balisés pour la randonnée.

3) Zec des Martres, Charlevoix

Dans cette zec située sur le superbe territoire de Charlevoix, vous pouvez planter votre tente dans un espace désigné ou encore choisir l’endroit où passer la nuit. Parmi les activités de plein air à pratiquer dans le coin durant votre séjour, on note les randonnées dans les montagnes avoisinantes (mont des Morios, mont du Four) avec vue sur le fleuve, le vélo de montagne, le kayak et l’escalade de voie au mont du Dôme.

4) Zec Tawachiche, Mauricie

Dépassez Trois-Rivières pour vous rendre à cette zec de 320 km carrés qui comprend 128 lacs et quatre rivières, dont la rivière aux Eaux Mortes, où se trouvent plusieurs oiseaux aquatiques. Quelques emplacements de camping rustique y sont disponibles.

5) Zec des Nymphes, Lanaudière

Au nord de Montréal se trouve cette zec, qui offre plusieurs emplacements de camping à proximité d’un lac. On peut aussi y faire de la cueillette de petits fruits (framboises, bleuets, baies d’amélanchier) et pratiquer la planche à pagaie ou le canot.

Avec 2397 km carrés, cette zec est la plus grande de toute la province! Comme elle est située à côté de la réserve faunique La Vérendrye, le territoire est un endroit privilégié pour pratiquer le canot-camping (tant pour les novices que pour les experts), d’autant plus qu’on y retrouve plus de 750 lacs et rivières. Des circuits aménagés y sont proposés — renseignez-vous en ligne ou à l’accueil.

7) Zec Collin, Lanaudière

Plus d’une centaine de lacs peuplent cette charmante zec du territoire non organisé de Lac-Matawin où pratiquer la planche à pagaie, le kayak et la cueillette de petits fruits et de champignons. On y retrouve également plusieurs sites de camping dans cinq espaces différents.

C’est entre les villes d’Alma et de Dolbeau-Mistassini que l’on retrouve cette superbe zec, terrain de jeu des amateurs de vélo de montagne. Avec ses 600 lacs (rien de moins!) et la possibilité d’y louer des embarcations, il s’agit d’un endroit tout indiqué pour profiter des activités nautiques.

Comment fonctionne le camping en zec?

Pas besoin de réserver votre place pour camper dans une zec! Il suffit de se rendre à l’un des postes d’accueil, de vous enregistrer et de payer les droits de circulation en plus du montant de la nuitée ou des activités pratiquées (la chasse et la pêche, notamment), qui varie selon les territoires. Ensuite, vous devrez déclarer votre sortie en partant.