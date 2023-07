Cole Caufield risque d'en découdre avec son frère en matchs hors-concours

Le dévoilement du calendrier préparatoire du Canadien, vendredi dernier, est quelque peu resté dans l’ombre, mais les partisans de l’équipe ne resteront pas complètement indifférents aux trois matchs prévus contre les Maple Leafs de Toronto et Brock Caufield, le frère d’un visage très connu à Montréal.

La troupe de l’instructeur-chef Martin St-Louis disputera six parties hors-concours l’automne prochain et la rivalité impliquant les deux plus vieilles concessions de la Ligue nationale de hockey reprendra avant même le début du calendrier régulier. Et de possibles duels entre Cole et Brock Caufield pourraient donner un peu de piquant à ce type de parties trop souvent monotones. Effectivement, le frangin du numéro 22 du Canadien a récemment signé un contrat avec les Marlies de Toronto, pacte valable seulement dans la Ligue américaine. Néanmoins, cette entente ne l’empêchera pas de prendre part à des matchs présaison dans la Ligue nationale, si le pilote Sheldon Keefe requiert ses services.

Ainsi, la formation torontoise sera de passage au Centre Bell deux fois plutôt qu’une, les 29 et 30 septembre. Elle accueillera ensuite le Bleu-Blanc-Rouge le 2 octobre. Pour les amateurs des deux clubs, il s’agit d’un petit baume sur une plaie qui sera bien visible: Montréal et Toronto s’affronteront seulement trois fois en saison. Il faut d’ailleurs rappeler que le Tricolore visitera les Leafs au Scotiabank Arena pour amorcer la campagne, le 11 octobre.

Comme certains en ont déduit quand les Devils du New Jersey ont publié leur horaire présaison plusieurs jours auparavant, le Canadien entamera la phase préparatoire en recevant les Diables le 25 septembre. Deux jours plus tard, les Sénateurs se présenteront au domicile de la Sainte-Flanelle. Celle-ci se rendra à Ottawa le 7 octobre pour conclure le calendrier préparatoire. Avis aux intéressés: le CH et les «Sens» croiseront le fer à trois reprises en 2023-2024. Hormis les adversaires de l’Ontario, Montréal se frottera à ses rivaux de la section Atlantique à quatre occasions chacun.