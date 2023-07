Ces «malades» qui ne veulent pas porter le voile

Décidément, la science ne cesse de faire des progrès...

Savez-vous ce qu’ont découvert les autorités iraniennes, ces derniers jours?

Que les femmes qui veulent cesser de porter le voile islamiste sont atteintes d’une grave maladie mentale.

Et que cette maladie est contagieuse.

Eh oui, on peut «attraper» une maladie mentale comme on attrape la grippe!

Ça, ça s’appelle la «science islamiste».

Deux mots qui se contredisent.

Comme «cigarettes légères».

Ou «discrimination positive».

UNE MALADIE MYSTÉRIEUSE

Il y a quelques jours, une Iranienne qui refusait de porter le voile islamiste a été condamnée à six mois de prison et à 300 h de travaux communautaires.

On lui interdit de voyager hors du pays pendant deux ans, et elle devra suivre une thérapie (à raison de deux rencontres par semaines pendant six mois) afin de «guérir ses graves troubles de santé mentale».

Selon la Cour de Téhéran, une «pandémie mystérieuse» frappe de plus en plus de femmes en Iran.

Cette maladie les pousse à enlever leur voile et à «multiplier les relations sexuelles» qui contreviennent à la bienséance, encouragent la débauche et menacent la paix sociale.

Bref, en Iran, si tu ne portes pas le voile, tu es une nymphomane, une folle.

Qui mérite d’être envoyée de force en «quarantaine» pour être «soignée» et «rééduquée».

Et pendant ce temps, certains disent que La Servante écarlate, la fameuse dystopie de la Canadienne Margaret Atwood, est une métaphore de l’Amérique.

Euh... Allo?

En passant, selon le site IranWire, la fameuse thérapie obligatoire destinée à «soigner» les pauvres Iraniennes souffrant de cette «étrange maladie mentale» n’est pas remboursée par le gouvernement.

Elle doit être payée par les «malades» elles-mêmes.

À raison de 520$ par rencontre.

EFFAÇONS LES FEMMES!

Et pendant ce temps, en Occident, nos «défenseurs des droits et libertés» font la promotion du voile islamiste et du burkini!

C’est le monde à l’envers...

Imaginez si des pays obligeaient les Noirs ou les gais à porter un vêtement distinctif, qui affirme haut et fort leur statut d’infériorité.

Et que les autorités de ces pays envoyaient en prison tous ceux qui refusent de porter ce vêtement.

Pensez-vous que nos boutiques vendraient ces vêtements?

Et que nos gouvernements seraient tout fiers de montrer des gais et des Noirs portant avec bonheur ce vêtement dans leurs publications officielles?

Jamais dans 100 ans!

Mais ce sont des femmes qui sont obligées de porter ce voile.

Alors on trouve ça cool.

C’est ça, aussi, le recul des femmes.

Banaliser un vêtement qui n’a qu’un seul et unique but: clamer que les femmes ont un statut social inférieur et que leur sexualité est dangereuse.

Mais tout cela n’est pas surprenant.

Car même en Occident, on est en train d’effacer les femmes.

Tout le monde peut être une femme, maintenant.

Il suffit de le «vouloir».

Pourquoi se contenter de voiler une femme quand tu peux la remplacer par un homme déguisé en femme? Ou un homme qui se dit femme?

Même le mot «femme» est rendu «discriminatoire».

On dit «personne possédant un utérus».

On n’arrête pas le progrès, vous dis-je...