Combien faut-il cotiser au REEE pour s’assurer de toucher le maximum de subventions?

Un régime enregistré d'épargne-études (REEE) permet de mettre de l’argent de côté pour les études postsecondaires de son enfant. En plus de vos cotisations, le gouvernement verse aussi des subventions. Voici comment toucher le maximum de celles-ci.

Le plafond maximum de cotisation dans un REEE est de 50 000$ par bénéficiaire. Toutefois, ce n’est pas tout le montant qui générera des subventions, mais seulement les premiers 36 000$.

«Mais rien ne vous empêche de cotiser davantage, puisque l’argent fructifie à l’abri de l’impôt. Cela peut être une stratégie intéressante si on a des liquidités à utiliser», explique Daniel Harissa, conseiller en sécurité financière et vice-président en gestion financière chez Waltr.

Quelles sont les différentes subventions?

La Subvention canadienne pour l'épargne-études (SCEE) est une subvention de 20% calculée en fonction du montant cotisé au REEE. Peu importe le revenu familial, la SCEE de base s’élève à 20% des premiers 2500$ de cotisations versées dans l’année, soit un maximum de 500$ par an. Le plafond à vie est de 7200$, précise Daniel Harissa.

Quant au gouvernement provincial, il verse l’incitatif québécois à l'épargne-études (IQEE), qui représente l’équivalent de 10% des premiers 2500$ de cotisations déposées dans le REEE, soit un maximum de 250$ par an, jusqu’à concurrence de 3600$ à vie.

Sachez que les subventions peuvent toutefois être bonifiées en fonction du revenu familial. Si celui-ci est de 50 197$ ou moins pour le fédéral et de 46 295$ ou moins pour le provincial (année 2022). Dans ces cas, la SCEE sera doublée et atteindra 40% pour les 500$ premiers dollars cotisés et l’IQEE, 20%, soit un total de 150$ de plus que les montants de base par an par bénéficiaire.

Pour un revenu familial compris entre 50 198$ et 100 392$ au fédéral et 46 296$ et 92 580$ au provincial, la bonification atteindra respectivement 30% et 15%, soit un total de 75$ de plus par an par bénéficiaire.

Pourquoi devrait-on ouvrir un REEE, même avec un faible revenu?

Les familles à faible revenu sont admissibles au Bon d'études canadien (BEC), une somme de 500$ versée la première année de l’ouverture du REEE, puis de 100$ par année d’admissibilité par la suite, et ce, jusqu’à l’âge de 15 ans. «Cela signifie qu’il suffit d’ouvrir un REEE, et même sans cotiser un dollar, on pourra recevoir un montant maximum de 2000$ à vie. Lorsqu’on ajoute le rendement, on obtient une somme rondelette sans que cela nous coûte un sou», souligne Daniel Harissa.

Pour avoir droit au BEC, actuellement le revenu familial doit être inférieur ou égal à 50 197$ pour une famille d’un à trois enfants, de moins de 56 636$ pour une famille de quatre enfants et de moins de 63 101$ pour cinq enfants.

Cotiser une fois par année ou toute l’année?

Est-il préférable de cotiser chaque mois ou de verser un montant plus important une fois par année seulement? «Pour ma part, je recommande une cotisation systématique, à chaque paye par exemple, par prélèvement automatique», indique Daniel Harissa.

Il ajoute qu’en cotisant sur une base régulière, cela permet également d’acheter sur la base de la moyenne du marché. «Si on cotise seulement une fois par an et que le marché est baissier, on sera perdant. C’est pourquoi la meilleure chose à faire est de cotiser tout au long de l’année», indique Daniel Harissa.

CONSEILS