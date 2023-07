L’ancien président du Conseil du patronat du Québec Ghislain Dufour n’est plus

L’ancien président du Conseil du patronat du Québec (CPQ) Ghislain Dufour est décédé.

M. Dufour avait présidé l’organisme représentant aujourd’hui quelque 70 000 employeurs de 1986 à 1997.

Le CPQ lui a rendu hommage dans un communiqué de presse aujourd’hui, reconnaissant en lui un homme qui a marqué le Québec inc. et qui était «reconnu comme une sommité» dans le domaine des relations de travail et du monde des affaires.

«L’héritage de M. Dufour est incontestable parce qu’on lui attribue la fondation du CPQ dans sa forme actuelle. En occupant le poste de directeur général, puis de président et chef de la direction pendant près de trois décennies, M. Dufour a porté la voix des employeurs dans des années charnières de l’histoire du Québec», a souligné Karl Blackburn, actuel PDG du CPQ.

Ghislain Dufour a œuvré au sein du CPQ à partir de 1969 et y aura été le porte-parole pendant 28 ans. Il avait été le principal artisan d’une structure patronale unifiée au Québec.

Né à Matane en 1938 et titulaire d’une maîtrise en relations industrielles de l’Université de Montréal, il avait débuté sa carrière de gestionnaire à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont. Il avait ensuite joint le Centre des dirigeants d’entreprises, avant la création du CPQ.

Ghislain Dufour a été membre de la commission Bélanger-Campeau sur l’avenir politique et constitutionnel du Québec en 1992 et organisateur des Rendez-vous économiques de 1991 et 1993 pour favoriser le développement du Québec. Après ses mandats au CPQ, M. Dufour avait joint le Cabinet de relations publiques NATIONAL.

Au cours de sa carrière, M. Dufour a reçu de multiples distinctions par diverses organisations, ainsi que par l’Université Laval et l’Université de Montréal. Il a été nommé officier de l’Ordre du Canada en 1989 et officier de l’Ordre national du Québec en 1998.

Sur Twitter, la Fédération des chambres de commerce du Québec s’est dite profondément attristée par la perte de Ghislain Dufour.

«Son leadership et son dévouement envers les affaires et le développement économique du Québec nous manqueront», a déclaré la Fédération.