Épuisé, sale et trempé: un dangereux fugitif retrouvé grâce aux aboiements d’un chien

Un dangereux fugitif soupçonné de meurtre et décrit comme un «survivaliste autodidacte», qui s’était évadé de prison à Warren en Pennsylvanie au début du mois de juillet, a été retrouvé en forêt après avoir fait japper le chien de la propriété adjacente samedi.

«Cet homme s’est levé et je lui ai demandé ce qu’il faisait. Il m’a dit qu’il campait. Non. C’était Michael Burham», a relaté dimanche Ron Ecklund, en entrevue avec News Nation.

Samedi, l’homme et sa conjointe, Cindy Ecklund, ont été surpris de voir leur chien Tucker, un labrador marron, aboyer aux limites de leur propriété dans le comté de Warren en Pennsylvanie.

C’est alors qu’ils ont reconnu le fugitif de 34 ans, qui s’était échappé de prison en attachant des draps pour en faire une corde, le 6 juillet dernier, a relaté de son côté le New York Times samedi.

Soupçonné de meurtre, ce dernier avait par ailleurs été décrit comme un «dangereux fugitif [qui] ne devrait pas être approché» et un «survivaliste autodidacte avec une expérience militaire et [qui] pourrait être potentiellement terré dans une zone boisée» par les autorités, qui demandaient l’aide du public pour mettre la main à son collet.

Le couple aurait sitôt appelé les autorités, qui auraient été en mesure de localiser le fugitif grâce à des chiens de chasse, avant d’établir un périmètre pour l’encercler et mettre fin à sa cavale en fin d’après-midi, après une course effrénée.

«Épuisé», sale et trempé, Michael Burham portait toujours ses pantalons de prisonniers, qui avaient été retournés, et n’était pas armé lors de son arrestation à bout portant, a indiqué le lieutenant-colonel George Bivens de la police d’État de Pennsylvanie, selon le New York Times.

«Cela a toujours été notre stratégie de le pousser fort, jusqu’à ce qu’il fasse une erreur, a déclaré le colonel. Il l’a finalement fait [en sortant à découvert].»