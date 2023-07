Évacuations au FEQ: dose d’adrénaline pour le centre de coordination

L’édition qui s’achève en aura fait voir de toutes les couleurs à la cellule de coordination du Festival d’été de Québec (FEQ) avec ses deux évacuations d’urgence en raison des risques d’orages violents.

Dans une petite salle garnie d’une quarantaine d’écrans dont l’emplacement doit demeurer secret, une douzaine de personnes ont travaillé d’arrache-pied, en collaboration avec leur équipe respective sur le terrain, pour permettre aux milliers de festivaliers de rentrer chez eux en sécurité et dans un délai raisonnable, mardi et jeudi dernier.

Membre de la cellule de coordination du FEQ comme technicienne du Bureau des grands évènements (BGE) de la Ville de Québec depuis 2001, Tiffany Holland a vu neiger et a connu un tas d’imprévus au fil des ans. Elle se souviendra toutefois de l’édition 2023.

«Quand la décision d’évacuer est prise, c’est toute la machine qu’on doit retourner dans un court laps de temps. Il faut s’entendre avec le Réseau de transports de la Capitale (RTC) pour changer l’heure d’arrivée des navettes, il faut réorganiser les effectifs policiers pour encadrer la sortie hâtive des festivaliers et il faut aussi s’assurer de limiter les entraves à la circulation. Cette année, c’est arrivé deux fois. Disons que ça rajoute de l’adrénaline!»

Le directeur général du BGE, Yohann Maubrun, soutient toutefois qu’une organisation «bien rodée» comme le FEQ a «un plan de mesures d’urgence de 250 pages» conçu pour pallier toute éventualité et qu’il n’est jamais question d’improvisation.

«Tout est déjà planifié, on ne laisse rien au hasard. Quand un cas de force majeure survient, on n’a qu’à suivre la structure sur laquelle on a travaillé pendant des mois avec le partenaire organisateur», fait-il valoir.

Puzzle

Chaque année, des représentants de la police, des pompiers, des services ambulanciers, de la Ville de Québec, de la sécurité des plaines d’Abraham et du festival doivent résoudre un casse-tête de 10 000 pièces qui prend des mois à assembler.

Le Journal est allé à la rencontre de la poignée de personnes qui mettent tous ces morceaux dans le bon ordre, loin des projecteurs, pour que tout se déroule sans accrocs pendant une dizaine de jours.

«Notre travail, c’est de s’assurer que les gens peuvent se rendre, circuler sur le site puis revenir à la maison en toute sécurité. Il y a beaucoup de pièces à arrimer et on doit travailler en équipe pour y arriver», explique M. Maubrun.

D’après lui, le plus grand défi que présente le Festival d’été de Québec est d’accueillir «plus de 120 000 personnes» dans un espace limité comme les plaines d’Abraham.

«On n’a pas beaucoup d’évènements à Québec qui suscitent autant d’achalandage dans un périmètre aussi restreint. [...] On fait un immense travail en amont pour que l’entrée sur le site et la sortie puissent se faire dans le calme et dans des délais raisonnables, peu importe la situation.»

Équilibre

Les responsables de la coordination ne lésinent sur aucun détail pour permettre aux festivaliers de vivre «la plus belle soirée de leur vie» tout en respectant les résidents du Vieux-Québec et des environs. Rien n’est laissé au hasard, que ce soit la décision de fermer telle ou telle rue, la manière dont sont déployés les effectifs d’urgence ou même le positionnement des barrières de sécurité.

«Il faut faire preuve d’une grande adaptabilité, conclut Mme Holland. On doit repenser notre organisation tous les soirs, en fonction de l’achalandage prévu, de la météo ou d’autres facteurs qui peuvent intervenir à l’extérieur comme à l’intérieur du site. Chaque jour, on fait un bilan de la veille pour voir ce qu’on peut améliorer dans certains cas et on détermine si des besoins spécifiques s’ajoutent pour la soirée suivante.»