Ils ont fui la guerre, ouvert une entreprise au Québec et innovent dans le café

En Europe, il avait déjà fallu tout recommencer. Fermer l’import-export à Sarajevo, se mettre à l'abri des combats, entreprendre par nécessité. Avec sa femme Nikolina, Predrag Okuka avait ouvert un café à Belgrade. Et ils ont dû encore partir, fuir la guerre une deuxième fois.

Arrivés au Québec en 1995, à peine 18 mois plus tard, Predrag et sa femme ont démarré la première brûlerie de la capitale, sur la 1re avenue.

«On ne parlait pas un mot de français en arrivant ici et on a fait un programme d’apprentissage en accéléré. Puis, avec le programme “Sois ton propre patron”, on a eu un prêt garanti pour ouvrir une PME», raconte-t-il, comme si tout avait été simple.

Sa fille Anja, qui toute petite a été témoin des débuts en affaires de ses parents en sol québécois, garde un autre souvenir.

«J’ai vu mon père travailler 20 heures par jour pendant 5 ans, à torréfier la nuit pour ne pas déranger et à ouvrir le café le matin avec ma mère. Il dit toujours que c’était facile, mais ils ont travaillé dur!» dit-elle.

C’est peut-être la magie du café qui fait oublier à Predrag les sacrifices et les efforts.

«Cette magie, mon père l’a découverte à Belgrade. Malgré la guerre, les gens avaient toujours un ou deux dollars en poche et ils achetaient du café. Peu importe ce qui se passait, autour d’un café, ils reconnectaient entre eux. Ils redevenaient des êtres humains», raconte Anja.

RENE BAILLARGEON / AGENCE QMI

Les plus persévérants réussissent

Au Québec, elle a entendu des gens rire de ses parents, dire qu’ils ne réussiraient jamais. Ça lui a permis d’apprendre que ce sont les gens les plus disciplinés et les plus persévérants qui réussissent. Car les Okuka ont gagné leur pari. Ils ont aujourd’hui deux cafés Castelo et ils ont développé un réseau d’une quinzaine de boutiques partenaires au Québec. Ils ont aidé d’autres gens à s'établir à leur compte. Ils vendent à des restaurants, des hôtels et des bureaux. Et depuis 2015, ils ont ouvert une usine de production.

«La vraie héroïne de cette histoire, c’est ma femme Nikolina. Rien n’aurait été possible sans elle», affirme Predrag.

Pendant la guerre, elle trouvait tous les moyens de nourrir sa famille, en ne gaspillant absolument rien. De là, son souci de l’environnement a pris racine. Les Okuka ont mis en marché des capsules de café réutilisables, compatibles avec toutes les machines.

Mieux encore: ils ont inventé récemment un procédé révolutionnaire qui permet de faire le café avec 40% moins de grains. C’est ce qu’ils ont appelé la mouture universelle.

«L’industrie du café a un gros problème: d’ici 2050, la demande va doubler et il y aura deux fois moins de terres cultivables. On va frapper un mur. C’est important de mettre des choses en place pour construire l’avenir. À quoi servirait de passer l’entreprise à nos enfants s’il n’y avait pas d’avenir?» demande Predrag.

RENE BAILLARGEON / AGENCE QMI

La PME du Québec qui devance les géants du café

En mai, au SIAL de Toronto, un grand salon de l’alimentation, Café Castelo a été classé parmi les 30 entreprises les plus innovantes, retenant l’attention des plus grands producteurs et transformateurs de café de la planète.

«C’est notre savoir-faire made in Québec! Quand le Brésil et l’Italie nous demandent comment on fait ça, c’est mon chèque de paie!» sourit Predrag.

Le rêve pour les Okuka? Bâtir l’usine de café la plus verte au monde pour les 30 ans de Café Castelo en 2025.

Profil de:

Predrag et Anja Okuka

Poste: Copropriétaires de Café Castelo

Âge: 56 et 30 ans

Études: Ingénierie et sciences de la consommation/communication