Islanders: Bo Horvat n’a pas été trop déçu de devoir raser sa barbe

Avant son arrivée chez les Islanders de New York, Bo Horvat avait plusieurs questionnements sur la tolérance de son nouveau directeur général, Lou Lamoriello.

En entrevue au réseau TSN 1050, lundi, le jeune vétéran a avoué avoir pensé qu’il serait membre des Canucks de Vancouver, l’équipe dont il a été le capitaine pendant trois saisons et demie, toute sa vie.

Tout juste avant le plus récent Match des étoiles, Horvat a toutefois été échangé aux «Isles» en retour notamment d’Anthony Beauvillier. Il a rapidement signé un contrat de huit ans, ce qui était un changement agréable pour lui, puisque les négociations ne se déroulaient pas comme prévu en Colombie-Britannique.

Ainsi, il s’est retrouvé au sein de la troupe de Lamoriello, un homme connu pour son livre de règles dignes de l’armée. Ça inclut celle de raser le début de barbe qu’Horvat avait.

«Lou comprend que les joueurs ont chacun leur propre vie à l’extérieur de l’équipe, il est vraiment compréhensif sur cela», a-t-il affirmé, offrant un premier point de vue modéré sur Lamoriello depuis des lustres.

«C’est seulement l’une de ces choses avec lesquelles nous devons composer. Cela ne dérange pas les joueurs. Je crois que c’est le seul règlement sur lequel il n’a jamais changé d’avis lors de sa carrière, et nous devons respecter ceci. Si c’est la seule demande qu’il a, je suis très content de la respecter.»

Les joueurs ne testeraient pas non plus les limites de l’homme de 80 ans, par respect.

Horvat a terminé la dernière saison avec un record personnel de 70 points. Il a amassé 16 de ceux-ci pendant ses 30 matchs à New York. Ce fut plus difficile en séries, avec seulement deux points en six parties.